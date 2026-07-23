'Lakersi kljub pestremu trgovanju nič bližje naslovu'

V pisarnah Los Angeles Lakersov je bilo to poletje zelo pestro, prišlo je osem košarkarjev, šest pa jih je zapustilo vrste druge najuspešnejše franšize lige NBA. Zagotovo je najbolj odmeval odhod LeBrona Jamesa, obenem pa je odšlo še kar nekaj pomembnih košarkarjev iz prejšnje sezone, denimo Rui Hachimura, Marcus Smart, Deandre Ayton in Jaxson Hayes.

Zgovoren je podatek, da je od sedmih košarkarjev z največjo minutažo v minuli končnici v moštvu ostal le še Austin Reaves, ki bo tudi v prihodnje skupaj z našim Luko Dončićem glavni nosilec igre. Na spletni strani ameriškega ESPN-a so se ob tem vprašali, kaj to pomeni za prihodnost Lakersov. "Težko bi rekli, da so zdaj kaj bližje naslovu," so zaključili.

A zakaj?

Kot poudarjajo, so jezerniki na obeh krilnih položajih med najšibkejšimi v ligi, obenem pa je poletni prišlek Walker Kessler edini pravi center, pri čemer tudi nad njim bdi senca dvoma. "Ker pri 24 letih še ni igral zares pomembnih tekem," pojasnjuje ESPN in dodaja, da so v menjavi zanj Lakersi ostali brez izborov, zaradi česar imajo malo manevrskega prostora za morebitne prihodnje zamenjave.