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'Lakersi kljub pestremu trgovanju nič bližje naslovu'

Los Angeles, 23. 07. 2026 12.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Čeprav so do začetka nove sezone NBA še trije meseci, so kadri moštev iz dneva v dan bolj jasni. Edina večja uganka ostaja prihodnost LeBrona Jamesa, za katerega pa je že jasno, da kariere ne bo nadaljeval pri Los Angeles Lakersih. V taboru jezernikov je poleti prišlo do velikih zasukov, a vprašanje, če bodo ti prinesli dvig rezultatov.

Kje bo kariero nadaljeval LeBron James, še ni jasno. Prvi kandidat zanj je Miami.
Kje bo kariero nadaljeval LeBron James, še ni jasno. Prvi kandidat zanj je Miami.
FOTO: Profimedia

V pisarnah Los Angeles Lakersov je bilo to poletje zelo pestro, prišlo je osem košarkarjev, šest pa jih je zapustilo vrste druge najuspešnejše franšize lige NBA. Zagotovo je najbolj odmeval odhod LeBrona Jamesa, obenem pa je odšlo še kar nekaj pomembnih košarkarjev iz prejšnje sezone, denimo Rui Hachimura, Marcus Smart, Deandre Ayton in Jaxson Hayes.

Zgovoren je podatek, da je od sedmih košarkarjev z največjo minutažo v minuli končnici v moštvu ostal le še Austin Reaves, ki bo tudi v prihodnje skupaj z našim Luko Dončićem glavni nosilec igre. Na spletni strani ameriškega ESPN-a so se ob tem vprašali, kaj to pomeni za prihodnost Lakersov. "Težko bi rekli, da so zdaj kaj bližje naslovu," so zaključili.

A zakaj?

Kot poudarjajo, so jezerniki na obeh krilnih položajih med najšibkejšimi v ligi, obenem pa je poletni prišlek Walker Kessler edini pravi center, pri čemer tudi nad njim bdi senca dvoma. "Ker pri 24 letih še ni igral zares pomembnih tekem," pojasnjuje ESPN in dodaja, da so v menjavi zanj Lakersi ostali brez izborov, zaradi česar imajo malo manevrskega prostora za morebitne prihodnje zamenjave.

Walker Kessler bo prvi center Lakersov v novi sezoni, v kateri bo zaslužil dobrih 26 milijonov.
Walker Kessler bo prvi center Lakersov v novi sezoni, v kateri bo zaslužil dobrih 26 milijonov.
FOTO: Profimedia

Na drugi strani je ESPN pozdravil prihoda Matissa Thybulla in Ziaira Williamsa, ki bosta zagotovo poskrbela za dodatno širino, vendar je jasno, da bo doprinos veterana Jamesa izjemno težko nadomestiti.

Dončiću bodo v novi sezoni obenem pomagali tudi Collin Sexton, Quentin Grimes in Sandro Mamukelašvili. Veliko se pričakuje predvsem od 27-letnega Sextona, ki je v prejšnji sezoni igral za Charlotte in Chicago, pred tem pa je svoje (zaenkrat) najboljše dni preživel v dresih Clevelanda in Utaha. V sezoni 2020/2021 je za Cavalierse denimo dosegal kar 24,3 točke na tekmo.

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