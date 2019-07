Clippersi se krepijo: Ob Leonardu v Los Angeles prihaja še George

Če gre verjeti zapisom z ameriškega košarkarskega trga, potem je Kawhi Leonard že novi član ekipe Los Angeles Clippers . Najprej je kazalo, da bo MVP velikega finala lige NBA, ko je Toronto prvič v zgodovini prišel do laskavega naslova, ostal v Kanadi, a so se kmalu pojavila prva ugibanja o njegovem morebitnem odhodu.

Sprva je bila v igri ekipa Los Angeles Lakers, v zadnjih dneh pa so se v boj za 28-letnega Leonarda vključili tudi njihovi mestni tekmeci, ki jim je očitno na koncu tudi uspel veliki met. Ne samo, da so (bodo) v svoje vrste zvabili Leonarda, po novem bo član ekipe Los Angeles Clippers tudi Paul George. "Leonard je že pred leti izrazil željo po vrnitvi v rodno Kalifornijo. Sedaj se mu bo želja uresničila. Kazalo je, da bo novi član Lakersov, toda sedaj je stvar jasna. Kawhi odhaja h Clippersom, ki bodo v novi sezoni zelo konkurenčni. S Paulom Georgeom seveda," piše ESPN, ki dodaja, da je prav Leonard nagovoril Georgea, da pride v Los Angeles. "Za Georgea so pri Oklahomi dobili nadarjenega branilca Shaia Gilgeousa Alexandra, italijanskega krilnega košarkarja Danila Gallinarija in tudi izbor na draftu," dodajaESPN. Medtem je nekdanji igralec ljubljanske Olimpije Danny Green, ki je bil soigralec Leonarda tako pri San Antoniu kot Torontu, prestopil k Lakersom. S klubom bo podpisal dvoletno pogodbo, ki mu bo letno navrgla petnajst milijonov evrov.



Leonard, ki je pred prihodom v Kanado igral za San Antonio, je v minuli sezoni blestel v ligi NBA. V končnici je njegovo povprečje znašalo 30,5 točke in 9,1 skoka na tekmo, na šestih finalnih tekmah proti Golden Statu pa 28,5 točke in 9,8 skoka na tekmo.