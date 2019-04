Dončić ima v bitki z Youngom 98 odstotkov možnosti za osvojitev ROY

"Izjemen zaključek sezone Traea Younga ni dovolj, da bi nadomestil prednost Luke Dončića. Skozi celotno sezono je Luka kombiniral učinkovitost, porabo žog in zadevanje metov v neobičajnem slogu za igralca te starosti," so zapisali pri ESPN, kjer so pripravili simulacijo glasovanja, v katerem je Dončić dobil 194 glasov, Young pa 116, pri čemer je Dončić kar v 92,5 odstotkih bil postavljen na prvo mesto glasovnice, Young pa v preostalih 7,5 odstotkih. V možnostih za novinca leta sta torej realno le dva košarkarja, ESPNpa je v napovedi izračunal, da ima Dončić kar 98 % možnosti za osvojitev lovorike, medtem ko Young le 2 %.