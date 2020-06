Glasovanje uspešno: NBA se vrača z 22 ekipami v Orlandu

Glasovanje lastnikov klubov je nov velik korak proti nadaljevanju prekinjene sezone 2019/20, ki jo je ustavil pozitiven bris košarkarja ekipe Utah Jazz in francoske reprezentance Rudyja Goberta. Izvedbo načrta mora sicer potrditi tudi Sindikat košarkarjev lige NBA (NBAPA). Zaenkrat načrt, pod katerega se je podpisal komisar lige NBA Adam Silver, predvideva izvedbo vseh tekem končnice in tudi dodaten "play-in" za odločanje o zadnjih nosilcih v obeh konferencah.

Tekme bo gostil kompleks medijskega konglomerata ESPN, tako imenovani Wide World of Sports Complex, ki je del zabaviščnega parka Walt Disney World v okolici Orlanda. Do končne potrditve načrta in dejanske izvedbe bo moralo vodstvo lige NBA seveda preskočiti še številne ovire, v najboljšem primeru pa bi se sezona začela konec julija po več kot dvotedenskih pripravah, najverjetneje prav tako v Orlandu. Odigrali bodo osem tekem, ki bodo sodile še v seštevek rednega dela sezone, nato sledijo morebitne "play-in" tekme, če bodo sploh potrebne (v primeru, da bo devetouvrščena ekipa zaostajala za več kot štiri zmage od osme, jih ne bodo priredili). Med 22 ekipami jih je devet iz vzhodne in 13 iz zahodne konference.

Na Vzhodu so to Milwaukee, Toronto, Boston, Miami (Goran Dragić), Indiana, Philadelphia, Brooklyn, Orlando in Washington, na Zahodu pa Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver (Vlatko Čančar), Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas (Luka Dončić), Memphis, Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio in Phoenix. Gledalcev na tribunah ne bo, vstopa ne bodo imeli niti v kompleks. Vsakodnevno bodo izvedli več tekem, najverjetneje ob četrtkih in petkih, dogajanje pa naj bi močno spominjalo na turnirje študentske lige NCAA, je poročal USA Today.

SportsCenter, ki spada pod ESPN, je prvi delil novico in jo proslavil na svojevrsten način: