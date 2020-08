ESPN: Zaradi (ne)sposobnosti zaključevanja tekem Dallas še ni v igri za naslov

"Ko imaš v ekipi superzvezdnika Jamesa Hardna inRussella Westbrooka, nikoli nisi zares odpisan. A tokrat se je Raketam uspelo vrniti predvsem zaradi napak v ekipi Dallasa,"je analizo po tekmi med Mavericksi in Rocketsi začel Tim Legler, ki je v svoji NBA karieri med drugim nastopal tudi za moštvo iz Dallasa.

"Za Maverickse je ta poraz zelo boleč. Rick Carlisle je verjetno izgubil veliko živcev. Prvič, ker so nasprotniku dopustili tolikšno število točk. In drugič, ker se na takšen način ne zaključuje tekem. Kristaps Porzingis in Luka Dončićsta bila izjemna, v zadnjih minutah pa so se kot ekipa preveč posvečali metom z razdalje. Namesto da bi napadali raketo, so se odločali za "posiljene" mete za tri," je nadaljeval 53-letnik.

"Prav zato je Dallas letos izgubil toliko napetih tekem. To je njihova glavna težava že praktično vso sezono."