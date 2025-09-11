Jeza, ponos in vse ostalo: Mnogi nas niso spoštovali, raje bi govoril o tistih, ki so nas podpirali

Kljub milijonom na bančnem računu, pritiskom z vseh strani, nenehnim kritikam in številnim polenom pod nogami Luka Dončić slovenski košarkarski reprezentanci še nikoli ni rekel ne. Pred letošnjim EuroBasketom si je prvič nadel kapetanski trak in z njim rastel iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Z njim je rastla tudi reprezentanca, ki je po dveh bolečih porazih na začetku prvenstva nanizala štiri zaporedne zmage, naposled pa kljub izjemni predstavi klonila proti aktualnim svetovnim prvakom. Po koncu prvenstva je pred novinarje stopil razumljivo jezen, a brezmejno ponosen najmlajši kapetan naprvenstvu.

Luka Dončić je tekmo z Nemčijo zaključil z 39 točkami, 10 skoki in sedmimi asistencami. S svojimi soigralci je favorite prvenstva pripeljal do roba, nato pa so Nemci s kančkom sreče vendarle slavili z izidom 99:91. "Verjeli smo, da lahko zmagamo. To smo tudi pokazali. Fantom sem čestital, od prvega do zadnjega. Vsi smo se borili in poskušali zmagati. Vsi smo dali vse od sebe. A žal ni šlo," je svoje soigralce najprej pohvalil kapetan slovenske reprezentance.

V svojem stilu je najprej krivca za poraz iskal pri sebi, čeprav se mu težko karkoli zameri. "100-odstotno sem jezen. Tudi jaz bi lahko naredil več v zadnji četrtini. Mislim, da sem prevečkrat metal na silo. Jezen sem. Lahko bi bolje odigral v zadnjih trenutkih, ko se je tekma odločala. Nisem sprejemal pravih odločitev," je bil iskren Dončić.

Nato je seveda sledil pogovor o sojenju na obračunu. Luka Dončić je že po dveh minutah igre prejel tehnično napako, v tretji četrtini je prejel četrto osebno napako. "Še nikoli v življenju se mi ni zgodilo, da sem na začetku tretje četrtine imel štiri osebne napake. Nič ne bom rekel ... Prvo tehnično napako sem dobil v prvih dveh minutah teme, ker sem se zadrl alo, ampak dobro. To se ne bi ravno smelo zgoditi v četrtfinalu, ne gelde na to za katerega košarkarja gre. Lahko bi dobil vsaj opozorilo. Šlo se je za polfinale, res ne vem zakaj so to storili," je razloge za odločitve sodnikov iskal košarkar Lakersov.

Bo hitro pozabil na sojenje in se osredotočil na ponos po taki predstavi? "Pri meni gre to malo težje. Po moje mi jutri to še ne bo uspelo, ampak čez nekaj dni bom ponosen na vse fante. Vsi smo bili najprej na Poljskem, potem v Rigi. Po porazih na prvih dveh tekmah se ni bilo lahko pobrati in zmagati na naslednjih treh, štirih tekmah. Ponosni smo, da igramo za Slovenijo, vsi fantje," pravi kapetan. V zadnjih sekundah tretje četrtine je Slovenija vodila 74:67, štiri sekunde pred koncem je po zgrešenem metu za tri Klemna Prepeliča met, met za dve točki zgrešil Aleksej Nikolić, na drugi strani pa je z metom s sredine igrišča zaostanek na štiri točke znižal Tristan Da Silva. Namesto devetih točk prednosti so slovenski košarkarji zadnjo četrtino začeli s štirimi točki prednosti. "To ni bilo ravno najboljše, ampak še vedno so vodili s štirimi točkami prednosti proti Nemčiji, ki je bila favorit za zlato medaljo. Malo se pa je poznalo," je o enem od ključnih trenutkov na obračunu dejal Dončić.

