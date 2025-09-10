'Luka je v Nemčiji res velika zvezda, Wagnerja na ulici ne bi prepoznali'

Nemški športni novinar Uli Knapp (Nemška radiotelevizija Bayerischer Rundfunk) je za našo spletno stran spregovoril o pričakovanjih nemške javnosti pred četrtfinalnim obračunom Nemčije in Slovenije. Spregovoril je o presenetljivo slabem statusu košarke v Nemčiji ter o vplivu zvezdnikov, kot sta Dirk Nowitzki in Franz Wagner. Samozavestno pa napoveduje zmago favorizirane Nemčije.

Kaj nemška javnost pričakuje od svoje reprezentance na EuroBasketu?

Mislim, da so pričakovanja po tem, ko je Nemčija postala svetovni prvak in je igrala zelo dobro, precej visoka. Ljudje pričakujejo vsaj uvrstitev v finale, morda celo zmago. Če to primerjamo s pričakovanji pred nekaj leti, je razlika ogromna. Takrat nihče ni pričakoval, da bodo postali svetovni prvaki. Imeli so možnosti, igrali so dobro skozi celoten turnir, nato pa so se še izboljšali, ko se je vrnil Franz Wagner. Takrat so ljudje začeli opažati, da se nekaj dogaja. Premagali so ZDA in nato še v finalu zmagali. A dejstvo, da lani na olimpijskih igrah niso osvojili medalje, je bilo razočaranje. Ekipa je bila razočarana, ljudje pa so morda upali na medaljo, vendar nihče ni zahteval, da jo morajo osvojiti.

V Nemčiji je nogomet nedvomno šport številka ena. Na katerem mestu je košarka?

Rekel bi, da je najprej nogomet, potem spet nogomet, nato nogomet, potem Bayern München ... Šele nato pridejo zimski športi, kot je biatlon. To je glavni televizijski šport pozimi. Ljudje ga obožujejo. Nekoč sem o tem pisal članek, kjer mi je medijski profesor razložil, zakaj je tako. Rekel je, da gre za zelo kratke trenutke z veliko napetostjo – streljanje, vprašanje, ali bo zadel ali ne, dodatni krogi ... Ves čas se nekaj dogaja, veliko je napetosti. Sam tega sicer ne razumem povsem, a tako mi je razložil.

Torej je košarka tudi za biatlonom?

Ja, košarka je nekje zadaj. Rokometa je kar veliko, včasih ima boljšo TV-gledanost. Če pa pogledamo dvorane, je tudi hokej na ledu precej priljubljen. Košarka? Morda na osmem ali desetem mestu.

Presenetljivo, kajne?

Ja, presenetljivo je, da košarka kljub uspehom reprezentance in posameznikov še vedno nima večjega vpliva. Včasih se zdi, da bi morala biti bolj prisotna, a realnost je drugačna. Košarka ostaja v ozadju, čeprav imamo odlične igralce in dobre rezultate.

Zakaj misliš, da je tako?

Mislim, da je to povezano z medijsko pokritostjo in tradicijo. Nogomet ima dolgo zgodovino, ogromno infrastrukturo in medijsko podporo. Košarka tega nima v enaki meri. Poleg tega sta igralca, kot sta Dirk ali Franz, igrala v tujini, kar pomeni, da jih ljudje ne vidijo redno na domačih tekmah ali v lokalnih medijih. To vpliva na prepoznavnost in zanimanje.

Imeli ste Dirka Nowitzkega, zdaj imate Franza Wagnerja in Dennisa Schröderja. Kljub uspehom niso zvezdniki v Nemčiji?

Niso tako znani, ker ne igrajo oziroma niso igrali v Nemčiji. Dirk tudi ni igral v Nemčiji, a je bil dolga leta edini takšen zvezdnik. Bil je eden najboljših igralcev vseh časov. Spremenil je način igre – dva metra visok igralec, ki lahko zadane mete za tri točke – on je to uveljavil. Spremenil je košarko. Schröder je dober igralec, a ni niti blizu Dirku. Franz postaja vsako leto boljši. Mislim, da lahko postane eden izmed 20 najboljših igralcev v ligi NBA. Ljudje ga imajo radi, radi imajo njegovo družino. Lani so na nemški javni televiziji predvajali dokumentarni film o družini Wagner, ki je bil zelo uspešen. To je ljudem približalo Franza in njegovega brata Moritza.

Franz Wagner in Dennis Schröder FOTO: AP icon-expand

A še vedno je to precej nišna stvar. Na primer, moja žena se ne zanima za košarko, a skupaj sva si ogledala dokumentarec in družina ji je bila zelo všeč. Imel sem priložnost intervjuvati njuno mamo, njun oče Axel je bil tudi tam. Moja žena jo je prepoznala s televizije, povezali sta se in imeli lep pogovor. Starši so res prijetni, simpatični ljudje. A če Franz in Moritz hodita po ulicah nemških mest, jih ljudje ne prepoznajo. Morda v Berlinu, a v Münchnu skoraj zagotovo ne.

Luka Dončić je svetovna zvezda. Igra za Lakerse. Je zvezda tudi v Nemčiji?

Ja, vsekakor. To sem videl pred tremi leti, ko je Slovenija igrala v Münchnu. Zaradi korone je bilo vse prestavljeno in Dončić je s slovensko ekipo igral v Münchnu nekaj dni pred začetkom EuroBasketa. Občinstvo je bilo navdušeno – množica je ponorela zaradi Luke in tudi zaradi Franza. Takrat sem komentiral tekmo za radio in delal intervjuje za nemško javno televizijo. Moral sem se dobesedno prerivati skozi množico, ker so vsi želeli fotografijo s Franzom in Luko. Luka je v Nemčiji res velika zvezda, brez dvoma.

Kako vidiš slovensko reprezentanco? Kaj pričakuješ od jutrišnje tekme?