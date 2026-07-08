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Zvezde preteklih Eurobasketov: Teodosić, Mirotić in Avdija

Ljubljana, 08. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Miloš Teodosić

Bliža se eden največjih športnih spektaklov poletja, ki ga bo gostila Ljubljana. V slovenski prestolnici se bodo mudili največji mladi košarkarski talenti na stari celini. Eurobasket do 20 let je v prejšnjih izdajah predstavljal odlično odskočno desko za nadaljevanje kariere. Nagrado za najkoristnejšega igralca je osvojilo kar nekaj poznanih košarkarjev.

Lansko edicijo Eurobasketa do 20 let so še tretjič v zgodovini osvojili Italijani. Najboljši igralec naših zahodnih sosedov je bil Francesco Ferrari. Mladenič je na evropskem prvenstvu v povprečju dosegal slabih 16 točk in 5 skokov na tekmo. Najboljšo predstavo pa je košarkar s poznanim priimkom prihranil za veliki finale, kjer je Italija s 83:66 nadigrala Litvo, Ferrari pa je vpisal 26 točk. 20-letnik trenutno brani barve domačega prvoligaša Virtus iz Bologne, ki sodeluje tudi v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju Evroligi.

Deni Avdija
Deni Avdija
FOTO: Fiba

Leta 2019 nase opozoril Avdija

Najkoristnejši igralec Eurobasketa leta 2019 je bil Deni Avdija, ki že nekaj sezon navdušuje tudi v ligi NBA. Takrat 18-letni Izraelec je v povprečju dosegal 18 točk, osem skokov in pet podaj na tekmo in je svoji reprezentanci pomagal do drugega zaporednega naslova evropskih prvakov. Avdija je popotnico z evropskega odra odlično prenesel v člansko košarko. Od leta 2020 do 2024 je nosil dres Washington Wizards, potem pa se je preselil v Portland, kjer je postal eden najboljših krilnih igralcev v severnoameriški ligi NBA.

25-letnik je nadaljeval tudi z odličnimi predstavami v dresu članske izbrane vrste. Blestel je na lanskem evropskem prvenstvu, ki so ga Izraelci končali v osmini finala s porazom proti Grčiji. Držal je povprečje 24 točk, podobno kot v lanski sezoni klubske košarke onkraj Atlantika.

Miloš Teodosić in Jaka Lakovič na turnirju leta 2007
Miloš Teodosić in Jaka Lakovič na turnirju leta 2007
FOTO: Profimedia

V preteklosti Teodosić in Mirotić

V preteklosti si je laskavi naziv najkoristnejšega igralca na Eurobasketu do 20 let priborilo število velikih košarkarskih imen. Največje je zagotovo Miloš Teodosić, ki je bil najboljši posameznik tekmovanja leta 2007, ki ga je gostila Slovenija. Srbski košarkarski genij, ki je s svojimi maestralnimi in skoraj čarovniškimi podajami navduševal v dresih Olympiacosa, CSKA-ja in srbske izbrane vrste, je dve leti nastopal tudi v ligi NBA. Onkraj Atlantika je branil barve ekipe Los Angeles Clippers.

Ideolog igre in eden najboljših organizatorjev svoje generacije je skupaj s soigralci v finalu premagal Španijo, prispeval pa je 22 točk. Štiri leta kasneje je na turnirju v Španiji navduševal še en košarkar s prostora nekdanje skupne države. Nikola Mirotić je sicer v dresu španske reprezentance na povprečje na tekmo dosegel 27 točk in tako dodobra opozoril nase. Mirotić je v ligi NBA preživel pet let. Najbolj pa je javnost začudila njegova odločitev, da dres ekipe Milwaukee Bucks zamenja za evroligaško Barcelono leta 2019. Pri 28 letih je postal eden redkih košarkarjev, ki bi lahko ostali v najmočnejšem tekmovanju na svetu, a so se odločili za igranje na stari celini.

Nikola Mirotić v dresu madridskega Reala leta 2011
Nikola Mirotić v dresu madridskega Reala leta 2011
FOTO: Profimedia

Zgornje vrstice dokazujejo, da je naziv najkoristnejšega igralca na Eurobasketu do 20 let izredno dobra popotnica za uspeh v nadaljnji karieri. Kateri nadobudni talent bo letos nase opozoril na turnirju v Ljubljani, bomo še videli. Eurobasket U20 boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

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