ANKETA Arhiv Kje bo slovenska reprezentanca do 20 let končala domače evropsko prvenstvo? Zlata medalja Srebrna medalja Bronasta medalja Četrto mesto Moški Ženska Zlata medalja 39 Srebrna medalja 4 Bronasta medalja 7 Četrto mesto 2 Zlata medalja 30 Srebrna medalja 4 Bronasta medalja 7 Četrto mesto 2 Zlata medalja 9 Srebrna medalja 0 Bronasta medalja 0 Četrto mesto 0 Skupaj Moški Ženska Kapetan, ki navdihuje in košarka, ki jo želimo videti pri članih: 'Nikoli se ne zlomi'

Urban Kroflič je že nekaj časa znan ljubiteljem košarke. V mladinskih selekcijah slovenske reprezentance blesti že leta. Pred štirimi leti je na evropskem prvenstvu do 16 let v povprečju dosegal 20,7 točke, s to generacijo pa je na EuroBasketu U18 leta 2024 in svetovnem prvenstvu U19 s Slovenijo osvojil bronasto medaljo.

V klubski košarki je član srbske Mege, v minuli sezoni v ligi ABA pa je v povprečju igral 27 minut na tekmo in vpisoval 10 točk na tekmo. Ogledniki iz ZDA so ga tudi že opazili, prejel je že številne ponudbe s strani univerzitetnih moštev, za zdaj pa njegova naslednja destinacija še ni znana. Z nastopi na domačem prvenstvu si bo zagotovo zagotovil še bogatejše ponudbe, a njegov selektor je po četrtfinalni zmagi proti Turčiji želel izpostaviti predvsem njegov odnos do reprezentančnega dresa in košarke na splošno.

"Vedno je dobro imeti takega vodjo. Zelo sva si blizu. Natančno veva, kaj želiva drug od drugega. Njegov odnos na treningih, na tekmah, v garderobi, je nekaj izjemnega. Nikoli se ne zlomi. Tudi če odigra slab polčas ali slabo tekmo, je ves čas nasmejan in predan temu, kar počne, in zato je tudi tako uspešen," Krofliča ne bi mogel bolj pohvaliti Danijel Radosavljević, ki je po uvrstitvi v polfinale domačega evropskega prvenstva kipel od ponosa.

Urban Kroflič je na četrtfinalnem obračunu s Turčijo vpisal 26 točk, sedem skokov in pet asistenc FOTO: Luka Kotnik

Zdi se, da je 20-letni Kroflič, ki je bil na zadnjih dveh velikih tekmovanjih statistično najučinkovitejši igralec te generacije slovenskih košarkarjev, pripravljen na naslednji korak. Kljub temu ostaja skromen. "To mi je uspelo zaradi soigralcev, ki so mi veliko pomagali. Tako kot je Mark Padjen rekel dan prej. Na vsaki tekmi izstopa nekdo drug. Toliko orožij imamo, da se nasprotniki težko pripravijo na nas. Mislim, da se bo tudi drugim fantom 'odprlo'," je po 26 točkah proti Turčiji dejal Kroflič. S pomočjo super agenta Miška Ražnatovića pa bo zagotovo poleg finančnih faktorjev pri izbiri naslednjega kluba razmišljal tudi o pogojih za svoj razvoj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pred vsem tem pa njega in njegove soigralce čaka najpomembnejša tekma v njihovih dosedanjih reprezentančnih karierah. Ta generacija je na EuroBasketu predlani in svetovnem prvenstvu lani svojo pot končala v polfinalu, jim bo končno uspel veliki met in uvrstitev v finale pred domačimi navijači? "V tretje gre rado," pravi Kroflič. V polfinalu se bodo v soboto soočili s Francijo. Prenos na Kanalu A se bo začel ob 18.20. V nedeljo sledi tekma za tretje mesto ob 16.30, upajmo pa, da bomo naše fante spremljali v velikem finalu od 18.20 naprej.