Kapetan, ki navdihuje in košarka, ki jo želimo videti pri članih: 'Nikoli se ne zlomi'

Urban Kroflič je že nekaj časa znan ljubiteljem košarke. V mladinskih selekcijah slovenske reprezentance blesti že leta. Pred štirimi leti je na evropskem prvenstvu do 16 let v povprečju dosegal 20,7 točke, s to generacijo pa je na EuroBasketu U18 leta 2024 in svetovnem prvenstvu U19 s Slovenijo osvojil bronasto medaljo.
V klubski košarki je član srbske Mege, v minuli sezoni v ligi ABA pa je v povprečju igral 27 minut na tekmo in vpisoval 10 točk na tekmo. Ogledniki iz ZDA so ga tudi že opazili, prejel je že številne ponudbe s strani univerzitetnih moštev, za zdaj pa njegova naslednja destinacija še ni znana. Z nastopi na domačem prvenstvu si bo zagotovo zagotovil še bogatejše ponudbe, a njegov selektor je po četrtfinalni zmagi proti Turčiji želel izpostaviti predvsem njegov odnos do reprezentančnega dresa in košarke na splošno.
"Vedno je dobro imeti takega vodjo. Zelo sva si blizu. Natančno veva, kaj želiva drug od drugega. Njegov odnos na treningih, na tekmah, v garderobi, je nekaj izjemnega. Nikoli se ne zlomi. Tudi če odigra slab polčas ali slabo tekmo, je ves čas nasmejan in predan temu, kar počne, in zato je tudi tako uspešen," Krofliča ne bi mogel bolj pohvaliti Danijel Radosavljević, ki je po uvrstitvi v polfinale domačega evropskega prvenstva kipel od ponosa.
Zdi se, da je 20-letni Kroflič, ki je bil na zadnjih dveh velikih tekmovanjih statistično najučinkovitejši igralec te generacije slovenskih košarkarjev, pripravljen na naslednji korak. Kljub temu ostaja skromen. "To mi je uspelo zaradi soigralcev, ki so mi veliko pomagali. Tako kot je Mark Padjen rekel dan prej. Na vsaki tekmi izstopa nekdo drug. Toliko orožij imamo, da se nasprotniki težko pripravijo na nas. Mislim, da se bo tudi drugim fantom 'odprlo'," je po 26 točkah proti Turčiji dejal Kroflič. S pomočjo super agenta Miška Ražnatovića pa bo zagotovo poleg finančnih faktorjev pri izbiri naslednjega kluba razmišljal tudi o pogojih za svoj razvoj.
Pred vsem tem pa njega in njegove soigralce čaka najpomembnejša tekma v njihovih dosedanjih reprezentančnih karierah. Ta generacija je na EuroBasketu predlani in svetovnem prvenstvu lani svojo pot končala v polfinalu, jim bo končno uspel veliki met in uvrstitev v finale pred domačimi navijači? "V tretje gre rado," pravi Kroflič. V polfinalu se bodo v soboto soočili s Francijo. Prenos na Kanalu A se bo začel ob 18.20. V nedeljo sledi tekma za tretje mesto ob 16.30, upajmo pa, da bomo naše fante spremljali v velikem finalu od 18.20 naprej.
Liga ABA, znana tudi kot Jadranska liga, je regionalno košarkarsko tekmovanje, v katerem sodelujejo klubi iz držav nekdanje Jugoslavije, vključno s Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro ter Severno Makedonijo. Liga je bila ustanovljena leta 2001 z namenom dviga kakovosti košarke v regiji, saj omogoča klubom, da se redno merijo z močnejšimi nasprotniki, kar je ključno za razvoj mladih talentov, kot je Kroflič.
Miško Ražnatović je eden najbolj vplivnih in uspešnih košarkarskih agentov na svetu. Je ustanovitelj agencije BeoBasket, ki zastopa številne vrhunske igralce in trenerje. Poleg zastopanja igralcev je znan tudi po tem, da je ustanovil košarkarski klub Mega, ki je v evropskem prostoru postal znan kot 'valilnica talentov', saj se osredotoča na razvoj mladih igralcev, ki jih nato uspešno usmeri v ligo NBA ali največje evropske klube.
Evropska prvenstva v mlajših kategorijah (U16, U18, U20) predstavljajo ključno stopnico v karieri vsakega mladega košarkarja. Ta tekmovanja služijo kot izložba za skavte iz najmočnejših svetovnih lig, vključno z ameriško ligo NBA in vodilnimi evropskimi klubi. Poleg pridobivanja izkušenj na mednarodni ravni igralci na teh turnirjih razvijajo tekmovalno miselnost, se učijo igranja pod pritiskom in gradijo temelje za prehod v člansko profesionalno košarko.
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