Lakovič, Modrićeva, Erkićeva in Dončić o Slovenkah na Eurobasketu

O Jaki Lakoviču ni potrebno izgubljati besed. Nekdanji reprezentantčni kapetan, ki je dolga leta vodil soigralce na parketu, nato je bil selektorjev pomočnik. Sedaj je že nekaj let v vlogi klubskega trenerja. "Punce so imele vrhunsko pripravljalno obdobje, že na prejšnjem evropskem prvenstvu so pokazale, da se lahko na njih resno računa. V Srbiji bodo imele tudi podporo navijačev in lahko dosežejo zelo dober rezultat. Na prvi tekmi, ko se začne, so čustva močna, prisotna je trema, potem ko je prva žoga v zraku, to izgine in košarka je na koncu košarka. Selektor in strokovni štab sta jih zanesljivo dobro pripravila na vse situacije."

"Slovenska ženska košarka je naredila ogromen korak naprej, ne samo v članski, temveč tudi v mlajših kategorijah. Upam, da bo na tribunah veliko navijačev, tudi Srbi so zelo dobri gostitelji in mislim,da bodo imela dekleta tudi veliko podpore,"pravi Lakovič, ki je dres članske reprezentance nosil od leta 2001 do leta 2013, bil pa je pomočnik selektorja Igorja Kokoškova, ko je moška članska reprezentanca osvojila zlato odličje v Carigradu.

"'Reprezentanca je mlada, a je skupaj že vrsto let"

Športna novinarka in voditeljica na POP TV Sanja Modrić, ki zelo dobro pozna in redno spremlja košarkarsko dogajanje, pred začetkom Eurobasketa napoveduje:"Glavne favoritinje za naslov so Španke, Francozinje in Belgijke, slednje so v popolni postavi in igrajo "hudo" košarko. Kar se tiče Slovenije je tako: če se jim poklopi, so lahko prijetno presenečenje prvenstva. Reprezentanca je zelo mlada, so pa skupaj že veliko let, kar je prednost. Oblakovain Baričevasta odličen branilski par, Liščevapostaja izkušen center. Imajo dobro kemijo, so povezane in se dobro poznajo. To je lahko pomemben faktor in selektor Grgić, k jih pozna v "nulo". Težko je napovedati, kaj lahko dosežejo, realno lahko merijo na prvih šest mest, ki vodijo v olimpijske kvalifikacije. To bi bil velik uspeh, tudi zato, ker moškim še ni uspel preboj na OI."