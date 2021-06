Slovenke za uvod v Eurobasket čakajo Turkinje

"Skupina je zagotovo zahtevna, a vse nasprotnice so premagljive. Belgija je nedvomno prvi favorit, a hkrati reprezentanca, s katero imamo neporavnane račune. Večina igralk se še zelo živo spominja, kako smo na prejšnjem Eurobasketu v Beogradu ostale brez četrtfinala, čeprav smo vodili večji del tekme. Tudi o Turčiji ne velja izgubljati besed, saj je že vrsto let svetovna velesila v ženski košarki. Še najbolj neugodna bo verjetno tekma z BiH, saj bo po eni strani tretja tekma v štirih dneh, hkrati pa sila zahtevna. BiH bo na prvenstvu nastopila prvič po dvajsetih letih in bo lahko igrala povsem neobremenjeno," je pred odhodom na EP povedal Damir Grgić .

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na svojem tretjem zaporednem nastopu na EP v skupini skupaj z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije, je odločil žreb v Valencii. Prva tekma Slovenke čaka danes ob 17.45 (prenos na Kanalu A in VOYO), ko bodo tekmice Turkinje, Belgijke sledijo v petek ob 14.45, po dnevu premora pa je v nedeljo na vrsti še reprezentanca BiH (11.45).

Na 38. evropskem prvenstvu za ženske je šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine. Španska Valencia in francoski Strasbourg bosta gostila po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zaključni boji EuroBasketa pa bodo potekali v Valencii. Slovenke bodo v skupinskem delu igrale v skupini C v Strasbourgu. Prvouvrščene reprezentance iz vsake skupine se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, druge in tretje pa čaka repesaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih.

Slovenske košarkarice so bile izjemno uspešne v pripravljalnem obdobju, odigrale so sedem prijateljskih tekem. Šestkrat so zmagale, zadnja tekma proti Franciji pa je bila trening za zaprtimi vrati (in brez rezultata).

Na prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so Slovenke v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Letos je cilj narediti korak več, kar pomeni preboj v četrtfinale, in to je potrdil tudi selektor Grgić. "Ko si enkrat v četrtfinalu, te le še malenkosti ločijo od zgodovinskih dosežkov," pravi Grgić. Zmaga v četrtfinalu pomeni tudi udeležbo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kar je še dodaten motiv za "rakete".

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2021:

Nika Barič (Dinamo Kursk, Rusija), Lea Debeljak (ŽKK Cinkarna Celje), Shante Evans (Perfumerías Avenida, Španija), Zala Friškovec (KSC Szekszárd), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Eva Lisec (Dinamo Kursk, Rusija), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor, Španija), Maruša Seničar (ŽKK Cinkarna Celje) in Tina Trebec (Montbrison, Francija).