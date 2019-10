Olimpija v katastrofalnem prvem polčasu zapravila možnost za zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so niz porazov v evropskem pokalu podaljšali na pet. Na gostovanju pri Joventutu iz Badalone so izgubili z dvajsetimi točkami razlike. Po petih krogih so Ljubljančani še naprej edina ekipa brez zmage v skupini C. S tem imajo vedno manj možnosti za osvojitev enega od prvih štirih mest, ki vodijo v drugi del tekmovanja. Do konca prvega dela jih čaka še pet tekem, naslednja 6. novembra v gosteh proti Darušafaki iz Istanbula. Medtem ko Cedevita Olimpija v ligi Aba niza zmage in je po štirih krogih še brez poraza, v Evropi kaže povsem drug obraz. Tokrat se je od dveh točk praktično poslovila že v prvem polčasu, v katerem je prejela kar 61 točk. Domačini so tako ob polčasu vodili z dvajsetimi točkami prednosti in jih v nadaljevanju brez težav zadržali.

Pri gostih sta bila najboljša strelcaCodi Miller-McIntyre z 18 točkami in Marko Simonović, ki jih je dosegel šestnajst, pri domačih pa je največ točk dosegel slovenski reprezentant Klemen Prepelič (17 točk, 7 podaj). Devet točk in šest skokov je za Joventut dodalAlen Omić.