Cedevita Olimpija brez drugega dela evropskega pokala

Ljubljančani so bili v Franciji za malenkost prekratki.

Za Ljubljančane je bil to šesti poraz v devetih nastopih, prvi po treh zaporednih zmagah, hkrati tudi najbolj boleč, saj so bili Francozi neposreden tekmec za osvojitev vsaj četrtega mesta v skupini C.

Cedevita Olimpija bo nastope v evropskem pokalu končala naslednjo sredo doma proti Joventutu iz Badalone.

Najboljša strelca pri Ljubljančanih sta bila Ryan Boatright z 22 točkami in Codi Miller-McIntyre, ki jih je dosegel osemnajst.