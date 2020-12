Olimpija v Grčiji še upa na prvo mesto v svoji skupini

Osnovni cilj, preboj med 16 najboljših moštev evropskega pokala, so košarkarji Cedevite Olimpije že dosegli, in to prav s četrtkovo zmago proti Promitheasu. Motiva za dokazovanje pa oranžno-zeleni četi kljub vsemu ne bo manjkalo. Končna razvrstitev moštev v skupini D namreč še zdaleč ni znana. Le en način Zmaje vodi na vrh lestvice: sredina zmaga proti Promitheasu, ter zmaga Trenta proti Gran Canarii, razlika pa mora biti nižja od 43 točk.

Na drugem mestu skupine D bodo Ljubljančani zaključili prvi del tekmovanja, v kolikor v Grčiji zabeležijo zmago, ob tem pa Trento premaga Gran Canario za več kot 43 točk. Zmaji bodo drugi tudi v primeru zmage Gran Canarie proti Trentu, na tretjem mestu pa bo Golemčeva četa skupinski del sklenila, v kolikor v sredo izgubi v Patrasu, ob tem pa Trento premaga "kanarčke".

Ljubljansko moštvo se je v Patras podalo brez Roka Lenija Ukića terRiona Browna. Slednji ni nastopil že na nedeljski tekmi 10. kola Lige ABA s Cibono, strokovni štab pa je sprejel odločitev, da Brown ostane v Ljubljani. To pa pomeni, da bo v sredo med dvanajsterico košarkarjev, ki bodo v kadru Cedevite Olimpije, kar devet takšnih, ki imajo slovenski potni list.

'V Grčijo nismo prišli, da bomo zgolj igrali'

"Zagotovo ima tudi zadnja tekma skupinskega dela velik pomen. Po napornem tednu in poti nismo v Patras prišli le zato, da tekmo odigramo. Od nas in naše zmage je odvisno, na katerem položaju bomo skupinski del zaključili. Prvi del želimo zaključiti z zmago, a pot do nje ne bo lahka. Promitheas je odlična ekipa, to je pokazala tudi v Ljubljani, zdaj pa se poznamo še bolje. Odločali bosta dnevna inspiracija in igra v obrambi," je za spletno stran kluba povedal trener Jurica Golemac.

Alen Hodžić je dodal:"Tekma s Promitheasom je le še en izziv na naši poti v EuroCupu, moramo pa jo dobiti, če želimo biti na prvem ali drugem mestu v naši skupini. To bi nam malce "olajšalo" delo v drugem delu tekmovanja. Dokazali bomo, da smo zasluženo med najboljšimi 16 moštvi Evropskega pokala, in se nato dokazovati dalje."