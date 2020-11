Dragić z Baskonio ugnal Panathinaikos, Šiško pa z Bayernom tokrat prekratek

CSKA je z zmago na Bavarskem ujel tamkajšnji Bayern, oba kluba imata sedaj po sedem zmag in tri remije. Vodi še naprej Barcelona, ki ima prav tako sedem zmag, a je odigrala le osem tekem.

Obračun v Münchnu je bil prve tri četrtine zelo izenačen, ruski predstavniki pa so v zadnjih desetih minutah, ko so povedli tudi z dvomestno prednostjo, naredili ključen korak na poti do zmage. Žan Mark Šiško tekme, kot smo to že navajeni, ni začel v prvi peterki, je pa kljub temu odigral 20 minut. Na koncu je prispeval pet točk. Eno več je proti Panathinaikosu dosegel Zoran Dragić.

Sijajna asistenca Šiška za zabijanje Jalena Reynoldsa: