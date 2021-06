Eva Lisec in Nika Barić združili moči v Rusiji

Slovenska reprezentantka Nika Barić bo v prihodnji sezoni nosila dres Dinama iz Kurska, za katerega je igrala že v sezoni 2019/20. 28-letna košarkarica, ki je v pretekli sezoni branila barve turškega Elazig İl Özel İdarespor, se tako vrača v Rusijo, kjer je pred tem igrala kar devet sezon. Dinamo je ruski podprvak, ki igra tudi v Evroligi, od začetka tega koledarskega leta pa je članica te ekipe tudi Eva Lisec, ki bo tako v prihodnji sezoni združila moči z reprezentančno kolegico. Barićeva, ki bo letos dopolnila 29 let, je prve košarkarske korake naredila v rodnih Trbovljah, uspešno člansko kariero pa začela graditi v Celju. Iz Celja se je leta 2011 podala v Rusijo ter od leta 2015 naprej igrala za Spartak iz Moskve, nato pa štiri sezone za Jekaterinburg, s katerim je serijsko osvajala lovorike. Med drugim se je trikrat (2016, 2018 in 2019) veselila tudi evroligaškega naslova. V sezoni 2019/20 je igrala ravno za Dinamo Kursk, v pretekli sezoni pa je bila ena od glavnih nosilk igre turškega Elazig İl Özel İdarespor. V Eurocupu je na petih tekmah v povprečju dosegala 9,8 točke, 3,6 skoka in 7,6 podaje na srečanje.



Kapetanka reprezentance je bila leta 2012 s strani Minnesote kot dvajseta izbrana na naboru lige WNBA. Za slovensko izbrano vrsto je debitirala 27. avgusta 2008, do danes pa je zbrala 43 uradnih nastopov.