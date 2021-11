Eva Lisec izgubljena za kvalifikacijski uvod

Eva Lisec, ki zastopa klubske barve Dynama iz Kurska, je odlično začela letošnjo sezono in bila pred dnevi okronana za najkoristnejšo igralko meseca oktobra v Evroligi. V uvodnih tekmah je bila ključna posameznica za uspehe ruske ekipe, saj je dosegala v povprečju 18,8 točk na tekmo, poleg tega pa je imela še 7,3 skoka, 2,8 podaji in 3,5 ukradenih žog. Na torkovi tekmi Dynama v Sopronu je bil za Liščevo usoden začetek druge četrtine. V enem izmed prodorov pod koš si je namreč poškodovala levi gleženj, kasnejši podrobni zdravniški pregledi pa so pokazali, da na žalost ne bo mogla pomagati reprezentančnim soigralkam v novembrskem kvalifikacijskem ciklu.