Eva Lisec po uvrstitvi na EP: Ponosna sem na vse

"Čeprav je bila tekma za Bolgarke bolj pomembna, saj bi si z zmago zagotovile nastop na evropskem prvenstvu, smo nalogo opravile, kot se je od nas pričakovalo. Do konca tekme smo ostale zbrane in zasluženo prišle do nove zmage,"je po tekmi s širokim nasmeškom na ustih razlagala Eva Lisec, sicer center slovenske reprezentance."Veselim se nastopa na evropskem prvenstvu, kjer sem prepričana, da nas čakajo velike in lepe stvari,"je zaključila 25-letnica.

Podobno zadovoljna je bila tudi kapetanka Nika Barič(10 točk), na katero so se v bolgarski izbrani vrsti odlično pripravili. A vseeno je Baričeva potegnila voz, ko je bilo to najbolj potrebno, in sicer v zadnji minuti tekme, ko so se Bolgarke nevarno približale. "Tekme, ki jih moraš zmagati, da si zagotoviš mesto na evropskem prvenstvu, so vedno najtežje. Bolgarke so se dobro pripravile na nas, prikazale najboljšo predstavo v teh kvalifikacijah, toda me smo z izkušnjami in kvaliteto tehtnico prevesile na našo stran. Tretja zaporedna uvrstitev na evropsko prvenstvo je velika stvar za tako majhno državo. Občutki ob tem so fenomenalni," se je smejalo kapetanki.