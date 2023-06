Eva Lisec: Slišale smo marsikaj, a Dikaiulakos je izjemen trener

Čeprav je praktično sama vodila težke bitke pod obročema s precej višjimi nasprotnicami od sebe, je ta 28-letnica prav primanjkljaj v centimetrih označila za eno od najšibkejših točk v naši izbrani vrsti, ki je vse tri tekme skupinskega dela izgubila v tesnih končnicah. "Videlo se je, da je za veliko deklet to prva izkušnja z EuroBasketom. Manjkala nam je širina igralskega kadra in na takšen način ni lahko igrati, ob tem pa si na domačem parketu v glavi tudi sam ustvariš določene pritiske. Je pa to definitivno dobra popotnica za naprej in menim, da nam manjka en korak do uspeha," je po zadnjem porazu s favorizirano francosko izbrano vrsto dejala Liščeva, ki bi v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo čez dve leti v slovenski izbrani vrsti rada videla novo visoko naturalizirano igralko.

Za Evo Lisec , ki je bila sicer ena od redkih svetlih točk v naši ženski izbrani vrsti na letošnjem domačem evropskem prvenstvu, so zelo dobre tri tekme proti Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji.

"Mislim, da bo pomembno, da v svoje vrste znova pridobimo naturalizirano košarkarico ter s tem pridobimo na prej omenjeni širini. Prvenstvo lahko zapustimo z dvignjeno glavo in z optimizmom zremo proti naslednjim reprezentančnim akcijam," je na to temo povedala dolgoletna slovenska reprezentantka in nekaj besed spregovorila tudi o selektorju Georgiosu Dikaiulakosu, ki po besedah predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca tudi v prihodnje ostaja na slovenski reprezentančni klopi.

"Kar se tiče selektorja, smo od naše prve tekme do zdaj pod njegovim vodstvom izjemno napredovale. V javnosti smo zasledili marsikaj, da ni dober trener in podobno, a njegovo znanje in košarka sta res na ravni, ki ju je težko dojeti. Zdaj naj tudi javnost spozna, da je odličen trener in selektor. Res bi si želela več pozitivne energije. Moram priznati, da je bilo tudi meni na začetku zelo težko, sčasoma pa sem začela verjeti v ta projekt, ker smo se res povezali in ustvarili pravo ekipo. Zaupamo si in si krijemo hrbet. Zasuk generacij je res težek, a verjamem, da lahko iz tega potegnemo veliko pozitivnega," je delo selektorja Dikaiulakosa pohvalila ena od nosilk igre in tej reprezentanci napovedala svetlo prihodnost.

Žreb kvalifikacijskih skupin bo avgusta, reprezentančna okna pa bodo v novembru letošnjega in prihodnjega leta ter februarja leta 2025.