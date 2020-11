Eva Rupnik zaradi okužbe ostala brez poti na Kreto

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je prispela na Kreto, kjer jo v četrtek in soboto čakata dve kvalifikacijski tekmi za EP proti Islandiji in Grčiji. V domovini je ostala Eva Rupnik, ki je bila na zadnjem testiranju pozitivna na novi koronavirus. Prenos tekem boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je pripravljena na naslednje izzive v kvalifikacijah. FOTO: Damjan Žibert Dvajsetčlanska slovenska odprava je v košarkarski "mehurček" Evropske košarkarske zveze (Fiba Europe) na Kreti pripotovala prek Münchna. Kapetanka Teja Oblakje soigralke pričakala v hotelu, Shante Evansin Teja Goršičpa se bosta soigralkam pridružili v popoldanskih urah. "Veseli me, da smo po enem letu spet skupaj, kljub posebnim okoliščinam, v katerih smo se zbrali. Vzdušje v ekipi je že zdaj odlično, naredili pa bomo vse, da se v čim krajšem času dobro pripravimo na obe zelo pomembni tekmi. Zavedamo se pomembnosti teh tekem, gremo pa iz srečanja v srečanje. Predvsem pa si želim, da bomo vsi zdravi pričakali začetek in tudi konec tega kvalifikacijskega okna," je dejal selektor Damir Grgić. Slovenija bo v Heraklionu nastopila z enajstimi igralkami, saj Grgić namesto Rupnikove ni poklical nobene druge košarkarice. Že pred tem je selektor zaradi istega vzroka ostal brez Tine Trebec, Zala Friškovecpa je morala sodelovanje odpovedati zaradi poškodbe prsta.