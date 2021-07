Evforični Dončić po zmagoslavju v Kaunasu: Takšne kemije drugod ni

Kljub neverjetnim dosežkom pri rosnih dvaindvajsetih letih Dončić ostaja z nogama trdno na tleh, štiri leta starejši in izkušenejši v primerjavi z zlatim Eurobasketom 2017, a še vedno ponižen in lačen vrhunskih dosežkov v dresu z državnim grbom. Neverjetno! "Vsi smo si želeli olimpijskih iger, zato smo dali vse od sebe. Vzdušje v reprezentanci je izjemno. Ne samo na parketu, tudi izven njega dihamo kot eden in vse to se je pokazalo na igrišču. Naziv MVP (najbolj koristnega košarkarja na turnirju, op. p.) mi nič ne pomeni, ključno je, da smo se uvrstili v Tokio in da lahko tam začnemo novo poglavje," je z drugim delom izjave povzel vse, zaradi česar je naša zlata košarkarska izbrana vrsta tako uspešna v zadnjem obdobju.

Ravno ta nesebičnost, iskreno prijateljstvo in nenazadnje vrhunska kakovost so glavni dejavniki, ki so pripeljali četo selektorja Aleksandra Sekulića na olimpijske igre v Tokio. "Ponosen sem, da sem trener tej skupini fantov, ki je še enkrat več pokazala, kako se je treba boriti za državni grb. Pred polno dvorano litovskih navijačev so prikazali izjemno ekipno predstavo in se zasluženo uvrstili na olimpijske igre. Igrali so srčno, borbeno, izpolnili so vse naloge, ki smo si jih zastavili, predvsem pa se je vsak posameznik podredil cilju reprezentance. To je tudi zame osebno, tako kot za celotno slovensko državo, šport in košarko veličasten dogodek, saj bomo nastopili na največji športni manifestaciji na svetu," pa je ponosno dejal selektor Sekulić.