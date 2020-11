CSKA v dramatičnem obračunu vzel mero Realu

Obračun med moskovskim CSKA in Real Madridom je odločila zadnja minuta, ko je najprej Trey Thompkins v napako petih sekund prisilil Tornikeja Šengelio, nato pa pri dveh točkah zaostanka zadel trojko za vodstvo Reala. Domači zvezdnik Mike Jamesje vseeno našel odgovor in zmagoviti koš dosegel dve sekundi pred koncem, obenem pa izkoristil tudi dodatni prosti met. Skupno se je ustavil pri 28 točkah, medtem ko jih je Šengelia zbral 15 (in dodal še sedem skokov) za ekipo Dimitriosa Itoudisa. Z enajstimi točkami in osmimi skoki se je izkazal tudi Will Clyburn, medtem ko je Nikola Milutinovosmim točkam dodal devet skokov. V tej prvini je bil CSKA tudi odločno uspešnejši od gostov, pri katerih je 15 točk in šest skokov zabeležil Thompkins. To je bila prva tekma za Madridčane po slovesu argentinskega zvezdnikaFacunda Campazza, velja pa izpostaviti tudi prispevek Gabriela Decka(14 točk), Anthonyja Randolphain Sergia Llulla(oba 13). To je že peti poraz v sezoni za Real, čigar izkupiček zdaj znaša 6-5, CSKA pa se je z dvema tekamama več prebil do drugega mesta, za Barcelono, in ima izkupiček 8-3.

Izidi rednega dela Evrolige, 11. krog:

CSKA Moskva ‒ Real Madrid 74:73

(Anthony Randolph 13 točk, 3 skoki, 1 blokada, 1 ukradena in 1 izgubljena žoga v 22:49 za Real.)