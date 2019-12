'Vroči' Labeyrie z nizom trojk ponesel Valencio do prve gostujoče zmage

Napeto je bilo vse do zadnje minute, ko so košarkarji Valencie z natančnim izvajanjem prostih metov uspeli zajeziti povratek domačega Žalgirisa. Trideset sekund pred koncem je prednost gostov znašala vsega šest točk (82:76), ko sta zaporedoma za tri točke zadela K. C. Rivers in Edgaras Ulanovas, a so bili Španci nato nezgrešljivi s črte prostih metov in zadeli z vsemi štirimi poskusi. Louis Labeyrieje eno od svojih kar štirih trojk (iz petih poskusov) zadel za pomembno vodstvo z 78:70, ki je najverjetneje prelomilo obračun že pred zadnjo minuto. Francoz je sicer v tej sezoni za tri vrgel zgolj devetkrat in zadel le enkrat ...