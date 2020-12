Fenerbahče prekinil niz porazov, Šiško brez točke proti Žalgirisu

Fenerbahče je po le eni zmagi na zadnjih osmih tekmah, varovanci nekdanjega selektorja slovenske članske reprezentance Igorja Kokoškova so do sredinega obračuna z Olympiakosom nanizali tri poraze, vknjižil pomembni točki na obračunu z velikanom najelitnejšega evropskega tekmovanja, poleg tega pa proslavili tudi uspešen "drugi debi" povratnika v istanbulske vrste Marka Gudurića, ki je v slabih 21 minutah dosegel štiri točke. Jan Veselyje bil nezgrešljiv pri metu za dve (8/8) in na koncu zbral 17 točk, pet podaj in štiri skoke. Zelo pomembna je bila tudi njegova blokada, ki jo je pri izidu 82:76 "podelil" Vassilisu Spanoulisu, saj so se Grki na krilih Saše Vezenkova(tri zaporedne trojke za skupno 11 točk) in DyShawna Pierra (14 točk) v zadnji četrtini po 14 točkah zaostanka vrnili celo v boj za zmago. Melih Mahmutoglu je dodal 12 točk, Danilo Barthel 11, Nando De Colo pa poleg okroglih deseetih še osem skokov in pet podaj za Fener.

Marius Grigonis je s skupno 22 točkami in tudi odločilnim metom za zmago prinesel poln izkupiček Žalgirisu na domačem obračunu z Bayernom, pri katerem se Žan Mark Šiško v dobrih 12 minutah na igrišču ni vpisal med strelce, je pa zbral tri skoke in ravno toliko podaj. Za zelene, ki se oklepajo mest, ki po koncu rednega dela prinašajo uvrstitev v končnico, je bila to druga zaporedna zmaga v Evroligi, a so Litovci zanjo trepetali do zadnjih sekund. Po tem, ko je Nick Weiler-Babbštiri minute pred koncem zadel za vodstvo Bavarcev, se je zdelo, da so domači storili dovolj, saj so vrnili udarec Nemcem in kar dvakrat povedli s petimi točkami naskoka, a se je Bayern kljub zaostanku s 67:72 vrnil v vodstvo prav v zadnji minuti, ko pa je tekmo v korist domačinov odločil Grigonis.