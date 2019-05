Evroliga: Barca brez zaključnega turnirja

Košarkarji Anadolu Efesa iz Carigrada so zadnji udeleženci zaključnega turnirja Evrolige. V današnji odločilni peti tekmi četrtfinala so premagali Barcelono z 80:71 in napredovali s 3:2 v zmagah.Jaka Blažič pri Kataloncih ni dobil priložnosti za igro. Eden najbolj zaslužnih za današnjo zmago Turkov je bil Vasilije Micić z 10 točkami in 10 skoki.Shane Larkin je dal 18 točk in sedem asistenc. Pri Barci sta po 12 točk dosegla Chris Singleton in Thomas Heurtel.

Zaključni turnir Evrolige bo med 17. in 19. majem v Vitorii. Na njem bodo poleg Turkov še igralci Real Madrida, za katerega igrata Klemen Prepeličin Anthony Randolph, ter CSKA Moskva in Fenerbahče.



Izid:

Anadolu Efes- Barcelona 80:71 (23:28, 24:14, 14:15, 19:14) 3:2*

(Jaka Blažič ni igral za Barcelono)

* izid v zmagah