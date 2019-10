Odigrane so bile prve tekme petega kroga košarkarske Evrolige. Beograjska Crvena zvezda je gostovala v Turčiji pri ekipi Anadolu Efes in visoko izgubila (70:85). Klub iz Carigrada ostaja na vrhu tabele, kjer mu družbo delata tudi ruski Himki, ta je doma visoko slavil proti Panathinaikosu in Armani Milano, ki je zmagal v Berlinu proti Albi.

