Evroliga: Crvena zvezda po preobratu do izjemno pomembne zmage

Crvena zvezda je do sredine četrte četrtine zaostajala praktično ves čas, nato pa so Beograjčani pohodili plin. Kevin Punter je z zelo pomembno trojko minuto pred koncem tlakoval pot do zmage, ki jo je z ukradeno žogo v predzadnjem napadu gostov potrdil Charles Jenkins. Panathinaikos je vodil tudi že z dvomestno prednostjo, v zadnji četrtini pa so Grki domačinom dovolili neverjetnih 32 točk, kar je bilo preveč za upanje na uspeh. Zvezda je s tem ostala v realnem boju za končnico.

Že omenjeni Punter je bil najbolj učinkovit pri domačih, dosegel je 24 točk.Stratos Perperoglou jih je dodal 12, odlično pa je odigral tudi nekdanji član Primorske Marko Jagodić-Kuridža, ki je prispeval 5 točk in skokov, a je na parketu preživel najpomembnejše trenutke srečanja.

Že pred tem je Fenerbahče prišel do tretje zaporedne zmage, šeste na zadnjih sedmih tekmah. Četa Željka Obradovića je ob polčasu vodila že za 15, nato pa so se košarkarji Zenita približali na štiri točke, več od tega pa jim ni uspelo. Leo Westermannje pri Turkih dosegel 13 točk, eno manj je prispeval Kostas Sloukas. Na koncu je bilo 68:73.