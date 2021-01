Bayern presenetil CSKA in se še približal vodilni četverici

Bayern je z izjemno zadnjo četrtino, v kateri so Moskovčanom dovolili zgolj šest točk, prišel do svoje sploh prve zmage nad CSKA. Vroči kandidat za mesto selektorja slovenske izbrane vrste Dimitrios Itoudisni mogel računati na suspendiranega zvezdnika Mika Jamesa, kar se je še kako poznalo rdečim, ki v zadnji četrtini nikakor niso našli recepta za bavarsko obrambo. V obračunu z izjemno malo koši je Jalen Reynolds55 sekund pred koncem zadel za 68:66, do konca tekme pa domačim ni uspelo odgovoriti. D. J. Seeleyje z zadetim prostim metom postavil končni izid, prvi strelec pa je bil sicer Wade Baldwin z 22 točkami, medtem ko sta jih Seeley in Reynolds dodala po 17 oziroma 16. Nikola Milutinov je bil s 16 točkami prvi strelec CSKA, kar 14 jih je dosegel v prvi četrtini, nato pa utrpel poškodbo. Bayern, ki tokrat ni računal na Žan Mark Šiška, je z izkupičkom 14-9 ostal na petem mestu, medtem ko je CSKA na drugem mestu z izkupičkom 16-7.