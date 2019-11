'Padel' Beograd: Real do prve gostujoče zmage, 'Tonček' Randolph ni bil razpoložen

Košarkarji Real Madrida so v tekmi 7. kroga Evrolige prišli do četrte zmage. Tokrat so na gostovanju s 75:60 premagali Crveno Zvezdo. Američan s slovenskim potnim listom v dresu španskega moštva Anthony Randolph ni bil pri metu in je dosegel zgolj dve točki.

Rudy Fernandez FOTO: AP Anthony Randolph je na parketu preživel slabih 20 minut in enkrat zadel iz igre, v preostalih šestih poskusih je bil neuspešen, petkrat pri metu za tri točke. Real je prišel do prve gostujoče zmage, Crvena Zvezda pa ostaja pri dveh zmagah v letošnji sezoni evrolige.