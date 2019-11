Randolphov Real premagal aktualne prvake

Anthony Randolph je na igrišču preživel slabih 29 minut, dosegel je 12 točk in dodal še tri skoke. Najboljši pri domačih je bil Facundo Campazzo z 18 točkami, eno manj je dosegel Gabriel Deck.

Na lestvici po desetih krogih vodita Barcelona in Anadolu Efes, ki imata po osem zmag; Turki so že sinoči z 81:76 slavili v Milanu, Katalonci pa so danes s 96:73 premagali Maccabi.



Izidi, 10. krog:

Žalgiris Kaunas -Crvena zvezda 59:61

Alba Berlin -Olympiacos Pirej 80:99

Armani Milano -Anadolu Efes Istanbul 76:81

Valencia - Himki Moskva 89:84

Bayern München -Panathinaikos Atene 75:87

Asvel Villeurbanne -Fenerbahče Istanbul 72:88

Barcelona - Maccabi Tel Aviv 96:73

Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zenit St. Peterburg 70:60

Real Madrid - CSKA Moskva 97:81

(Anthony Randolph 28:38 minute, 12 točk, 3 skoki, 1 ukradena žoga

za Real)

Lestvica:

1. Barcelona 8 2 844:744 18

2. Anadolu Efes Istanbul 8 2 820:778 18

3. Armani Milano 7 3 807:789 17

4. Real Madrid 7 3 833:783 17

5. Himki Moskva 6 4 856:853 16

6. CSKA Moskva 6 4 827:759 16

7. Panathinaikos 6 4 856:820 16

8. Maccabi Tel Aviv 6 4 846:774 16

9. Asvel Villeurbanne 5 5 706:768 15

10. Baskonia Vitoria 5 5 771:730 15

11. Olympiacos Pirej 4 6 762:785 14

12. Valencia 4 6 778:820 14

13. Bayern München 4 6 777:813 14

14. Žalgiris Kaunas 3 7 740:745 13

15. Crvena zvezda Beograd 3 7 708:738 13

16. Alba Berlin 3 7 818:882 13

17. Fenerbahče 3 7 736:793 13

18. Zenit St. Peterburg 2 8 714:815 12