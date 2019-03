Razpoloženi Randolph v ponovitvi lanskega finala pomagal do zmage Realu

V zadnji četrtini je moral Real tekmo zgolj še varno pripeljati do konca, to mu je uspelo z najboljšim posameznikom tekme, nekdanjim slovenskim reprezentantom Randolphom, ki je zbral 21 točk, dva skoka in podaji ter po eno ukradeno žogo in blokado v dobrih 30 minutah na parketu (indeks 25). Realova 19. zmaga je prišla na račun najhujšega poraza v sezoni za Fener, na klopi katerega stari madridski znanec Željko Obradović tokrat nikakor ni mogel uživati. Prvič pod njegovo taktirko je Fenerbahče v 40 minutah dobil 101 točko, od teh jih je 17 dosegel Llull, ki je zablestel z dvojnim dvojčkom (dodal je še deset podaj). Kostas Sloukas je bil pri poražencih najbolj izpostavljen s 15 točkami in sedmimi podajami ob šele četrtem evropskem porazu carigrajskega velikana v tekoči sezoni.

Madridski Real je izjemno slabo začel, a zato toliko bolje končal četrtkov derbi kroga v Evroligi, kjer je bil aktualni evropski prvak za razred boljši tekmec od vodilne ekipe te sezone Fenerbahčeja. Anthony Randolph je dosegel osem od uvodnih desetih točk Madridčanov, ki so se v prvi četrtini pred domačimi gledalci že spogledovali z dvomestnim zaostankom, nato pa prestavili v višjo prestavo in z delnim izidom 12:1 prešli v vodstvo z 22:21, ki ga niso več izpustili iz rok. Do polčasa, ki ga je Real dobil z 52:45, je Randolph zbral že 15 točk s statističnim indeksom 18, a sledila je še boljša tretja četrtina, v kateri so Španci na krilih Sergia Llulla in Walterja Tavaresa pobegnila na dodatnih devet točk (77:61).

Maccabi slavil v Münchnu, Žalgiris in PAO zanesljiva

Panathinaikos v gosteh ni imel težav z Darušafako (91:67) in v ključnem delu sezone so Atenčani uspeli zabeležiti krvavo potrebno tretjo zaporedno zmago. Izkupiček zelenih po slavju v Carigradu znaša 12-13, do približanja 50-odstotni uspešnosti pa sta gostom pomagala Nick Calathes in DeShaun Thomas, ki je blestel predvsem v prvem polčasu. Panathinaikosov organizator igre je v prvih 14 minutah zbral že sedem podaj, zeleni pa so povedli s 34:23 z osmimi Thomasovimi točkami. Prednost je kljub nerazpoloženim strelcem z razdalje narasla tudi že do 15 točk (44:29), a so Turki zaostanek do polčasa uspeli znižati (37:46). V drugem polčasu je bilo domačega odpora hitro konec in prednost Grkov je narasla tudi do 24 točk (77:53). Calathes je tekmo sklenil z dvojnim dvojčkom (10 točk in 11 podaj), prvi strelec PAO je bil sicer Ioannis Papapetrou z 18 točkami.

Na drugi četrtkovi tekmi je zaradi poškodb precej oslabljeni Žalgiris nadigral Gran Canario in v Kaunasu slavil zanesljivo zmago z 98:64. Edgaras Ulanovas je k uspehu zelenih, ki s takšno razliko v tej sezoni še niso slavili, prispeval 18 točk, Thomas Walkup jih je dodal 12, Deon Thompsonpa 11. Pri otočanih je bil najbolj razpoložen Marcus Eriksson (13). Že po prvi četrtini so Litovci vodili s 25:10, v drugi pa so gostom ubežali tudi že za 26 točk (39:13). Gran Canaria se je do polčasa uspela rahlo približati, ko pa se je rešetanje njihove mrežice nadaljevalo tudi v tretji četrtini, je bilo hitro jasno, da se obeta 10. zmaga Žalgirisa v sezoni, s katero so lanskoletni polfinalisti z izkupičkom 10-15 ostali v lovu za vstopnicami, ki prinašajo končnico.

Pomembno zmago je v Münchnu slavil Maccabi (77:70), ki se je z Bayernom na lestvici izenačil z izkupičkom 12-13. Scottie Wilbekin se je pri gostih izkazal z 19 točkami in šestimi podajami, tekma pa se je zares razživela šele v zadnji četrtini, ko so rdeči zagrozili z znižanjem zaostanka, a sta Wilbekin in Tarik Black (14 točk) uspela zajeziti nemški nalet. Pri Bayernu se je s 17 točkami izkazal Derrick William, a pet krogov pred koncem ni uspel preprečiti poraza, ki je še dodatno zakuhal srdit boj na sredini lestvice.

Izidi 25. kroga rednega dela Evrolige:

Real Madrid ‒ Fenerbahče Beko 101:86

(Anthony Randolph 21 točk, 2 skoka, 2 podaji, 1 ukradena žoga in 1 blokada v 30:03 za Real, Klemen Prepelič ni bil v ekipi Reala za tekmo.)

Bayern München ‒ Maccabi FOX 70:77

Žalgiris‒ Herbalife Gran Canaria 98:64

Darušafaka Tekfen ‒ Panathinaikos OPAP 67:91