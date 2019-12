CSKA v gosteh premagal Anadolu Efes, Crvena zvezda boljša od Olympiacosa

V košarkarski Evroligi so odigrali še preostale tekme 15. kroga skupinskega dela. Derbi je bil na sporedu v Istanbulu, kjer je Anadolu Efes gostil moskovski CSKA. Boljši so bili Moskovčani, zmage so se veselile tudi ekipe Himkija, Crvene zvezde, Barcelone in Asvela.

Naziv derbi v petkovih tekmah Evrolige je pripadel obračunu v Istanbulu,kjer je Anadolu Efes gostil košarkarje iz Moskve. Po izenačenem dvoboju je za točko slavil CSKA, zadnji koš je dosegel Mike James, prvi strelec tekme z 28 točkami. Turki so imeli zadnji napad, a je bil Shane Larkin neuspešen. Larkin je dosegel 18 točk, prvi strelec Anadolu Efesa je bil hrvaški brnailec Krunoslav Simon (21 točk). Za turško moštvo je bil to šele tretji poraz v sezoni Moskovski Himki je pred svojimi navijači premagal Žalgiris iz Kaunasa (83:74). Prvo ime gostiteljev kot običajno Aleksej Šved (25 točk, 5 podaj), izkazal se je tudi Stefan Jović, nekdanji košarkar Crvene zvezde, prav tako s 25 točkami, pri Žalgirisu pa je izstopal Jock Londale (24 točk), edini, ki je pri varovancih trenerja Šarunasa Jasikevičiusa še dosegel dvoštevilčni izid košev je bil Thomas Walkup (10 točk). V Beogradu je "padel" atenski Olympiacos, Lorenzo Brown je blestel pri gostiteljih s 34 točkami za zmago z 88:81. Pri grškem moštvu je bil prvi strelec Brandon Paul z 21 točkami, prvi mož Olympiacosa Vassilis Spanoulis (met 2/9) je dosegel le štiri točke v 24 minutah igre. Barcelona je brez večjih težav zmagala v Münchnu (77:76), ob polčasu je bilo 39:25. Pri Bavarcih je Paul Zipser dosegel 19 točk, pri Barceloni je Cory Higginsdosegel 16, Nikola Mirotić 14, Brandon Davies pa 13 točk. Asvel je gostil berlinsko Albo in zmagal za 12 točk (93:81). Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo domači dobili z 31:14. Pri domačih zelo izenačeni strelci, David Lighty 14, Andreian Payne in Charles Kahudi po 12, Livio Jean-Charles pa 10 točk. Pri Berlinčanih je bil prvi strelec Martin Hermannsson (17 točk). Crvena zvezda je dosegla šesto zmago v letošnji Evroligi. FOTO: Damjan Žibert Izidi:

Himki Moskva - Žalgiris Kaunas 83:74

Anadolu Efes - CSKA Moskva 80:81

Crvena zvezda - Olympiacos 88:81

Bayern München - Barcelona 67:77

Asvel Villeurbanne - Alba Berlin 93:81