Vitoria do zanesljive zmage proti Crveni zvezdi, Dragić brez točk

Pri Baskonii je sicer točkovno izstopal Youssoupha Fall (20), pri Crveni zvezdi jih jeJordan Loyd dosegel 14. Zoran Dragić ni imel svojega dne, v 7:45 minute je zgrešil vse štiri mete za dve točki in oba za tri.

Na preostalih petkovih tekmah je berlinska Alba ugnala Panathinaikos (74:65), Anadolu Efes pa je v turškem derbiju na gostovanju pri Fenerbahčeju domačine povsem razbil, bilo je 106:74 v korist gostov.

Že v četrtek so košarkarji Valencie v gosteh v St. Peterburgu premagali Zenit visoko z 91:62. Slovenski košarkarKlemen Prepeličje za špansko ekipo v 16 minutah in pol na igrišču dosegel osem točk, dodal pa še en skok. Bayern MünchenŽana Marka Šiška pa je premagal Maccabi z 72:70.

Najbolj razpoložen pri Valencii, ki je dosegla 14. zmago v sezoni, je bil Bojan Dubljević z 19 točkami. Temelje za uspeh proti peti ekipi lestvice so košarkarji Valencie postavili v drugi polovici tekme, ki so jo dobili s 47:21, domači so v tretji četrtini zmogli le devet točk.

Bayern München, za katerega je Šiško odigral 11 minut, med strelce se ob enem zgrešenem poskusu za tri točke ni vpisal, je pa prispeval skok in pet podaj, je premagal Maccabi Tel Aviv z 72:70 in se obdržal tik pod vrhom lestvice.