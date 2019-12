Evroliga: 'Tonček' Randolph popeljal Real do zmage proti Panathinaikosu

Anthony Randolph je na parketu je prebil skoraj 30 minut, ob doseženih 22 točkah pa je dodal še pet skokov ter po eno podajo in ukradeno žogo. Walter Tavaresje dodal 14 točk, pri domačih pa sta jih 18 in 19 dosegla Nick Calathesin Jimmer Fredette. Real po nepopolnem 16. krogu ostaja na vrhu lestvice Evrolige, današnja zmaga je bila že 13. Madridčanov v tej sezoni.



Izidi, 15. krog:

CSKA Moskva - Armani Milano 78:75

Anadolu Efes Istanbul - Maccabi Tel Aviv 99:79

Alba Berlin - Baskonia Vitoria 81:57

Panathinaikos Atene - Real Madrid 75:87

Asvel Villeurbanne - Himki Moskva 92:88