Panathinaikos vzel mero prvakom iz Moskve, Real brez Randolpha slavil v Franciji

Košarkarji grškega Panathinaikosa so v 17. krogu Evrolige na gostovanju v Moskvi po podaljšku ugnali ruski CSKA (106:102). Atenčani so tako prizadejali poraz aktualnemu prvaku in hkrati vodilni ekipi rednega dela Evrolige. Madridski Real je, brez poškodovanega Anthonyja Randolpha, slavil v Franciji proti Asvelu (87:77).

