Prve evroligaške minute za Šiška ob porazu proti CSKA, Anadolu Efes dobil derbi v Barceloni

Münchenski Bayern je gostil zasedbo moskovskega CSKA-ja in gostje so se veselili zmage (77:84). Je bila pa tekma nekaj posebnega za slovenskega branilca Žana Marka Šiška, ki je pred kratkim okrepil bavarsko zasedbo, tokrat pa je prvič dobil priložnost tudi v evroligaški konkurenci. Branilec je odigral 10:55 minute in dosegel po tri točke in podaje in v statistiko dodal še po eno ukradeno in izgubljeno žogo. Pri moskovski zasedbi je blestel Mike James s 27 točkami.

Derbi med Barcelono in Anadolu Efesom je dobila turška zasedba (82:86), prvi strelec pa kot običajno Shane Larkin z indeksom 35 in 26 doseženimi točkami.