Randolph prvi mož ob zmagi Reala, Šiško dosegel pet točk

V elitnem evropskem košarkarskem tekmovanju pa je od danes še tretji slovenski košarkar. Poleg Randolpha in Žana Marka Šiška, ki se je konec lanskega leta pridružil Bayernu, še Zoran Dragić. Ta se je pridružil Baskonii, kamor je prišel iz nemškega Ulma. Z Baski je sklenil pogodbo do konca sezone, danes, ko je njegov novi klub v Atenah igral proti Olympiacosu in izgubil s 70:80, pa ga seveda še ni bilo v postavi. Predvidoma bo prvič zaigral za Baskonio naslednji teden. Dragić je v evroligi sicer nazadnje igral v sezoni 2017/18, ko je bil član turškega Anadoluja Efesa.

Bayern je gostoval v Milanu in izgubil za točko (79:78), čeprav je vodil večji del tekme in dobil tri od štirih četrtin. Odločilna je bila zadnja, ko je domače moštvo naredilo preobrat in dobilo četrtino z 26:12. Šiško je igral dobrih pet minut in jih dobro izkoristil, zbral je pet točk (met za tri 1/1, prosti meti 2/2).