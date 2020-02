Zmagi Randolpha in Dragića, Campazzo z 19 podajami izenačil rekord Evrolige

Tekma med drugouvrščenim Realom in Albo, ki je na lestvici precej mest nižje, je bila v prvem polčasu precej nenavadna. Potem ko so Španci na krilihAnthonyja RandolphainFacunda Campazza, ki je kot po tekočem traku delil asistence (v osmih minutah prve četrtine jih je podelil kar 11), gladko dobili prvo četrtino (21:15), so Nemci odgovorili v drugi še siloviteje in jo dobili kar s 35:9. V bolj izenačenem drugem polčasu pa so se na koncu Madridčani veselili 18. zmage. K njej sta s po 27 točkami strelsko največ prispevala Randolph in Jaycee Carroll, Campazzo pa je na koncu z 19 podajami izenačil rekord Evrolige, pred njim je novembra 2015 v dresu Crvene zvezde proti Bayernu 19 asistenc podelil Stefan Jović.

Baskonia, ki je doslej zasedala 16. mesto, pa je bila večino tekme boljši tekmec od Francozov, posebej v drugem polčasu. Zoran Dragić je v dobrih 14 minutah dosegel 12 točk, s čimer je bil drugi strelec ekipe za Tornikejem Shengelio, ki je zbral 15 točk.

Sicer pa je vodilni Anadolu Efes s 96:91 opravil Žalgiris, Olympiacos pa je premagal četrtouvrščeni moskovski CSKA z 72:59.



Izidi, 24. krog:

Anadolu Efes Istanbul- Žalgiris Kaunas 96:91

Alba Berlin -Real Madrid 97:103

(Anthony Randolph 32:23 minute, 27 točk, 6 skokov, podaja, ukradena

žoga za Real)

Olympiacos Pirej- CSKA Moskva 72:59

Baskonia Vitoria - Asvel Villeurbanne 79:65

(Zoran Dragić 14:14 minute, 12 točk, skok za Baskonio)