Aktualni prvak Evrolige 'preživel' gostovanje v Beogradu

Po dvotedenskem premoru se je nadaljevala košarkarska Evroliga, v 25. krogu je Fenerbahče v Istanbulu izgubil z Realom iz Madrida s 65:94, Anthony Randolph, ki je pomagal Slovenji do evropskega naslova, ni bil v postavil gostov. Poražena pa je bila ekipa Zorana Dragića. Dragić je v 17:24 minute za Baskonio Vitorio, ki je proti Žalgirisu iz Kaunasa izgubila s 60:74, dosegel dve točki, tri skoke in podajo. Po porazu proti neposrednemu tekmecu v razvrstitvi je Baskonia ostala pri dnu lestvice, za njo so trenutno tri ekipe. Pri Fenerbahčeju je bil v napadu najbolj uspešen Francoz Nando de Colo, z 21 točkami je bil tudi najboljši strelec tekme, Američan Jayce Carrol jih je za goste dosegel 20, 16 jih je dodal njegov rojakWalter Tavares.

Real je Fenerbahčeju zadal enega najhujših porazov v njegovi dvorani in bo ob koncu kroga po točkah najmanj delil drugo mesto.

Izidi:

Crvena zvezda - CSKA Moskva 81:86

Baskonia ‒ Žalgiris 60:74

(Zoran Dragić 2 točki, 3 skoki, 1 podaja in 1 ukradena žoga v 17:24 minute za Baskonio.)

Armani Milano ‒ Himki Moskva 69:78

Fenerbahče ‒ Real Madrid65:94

Olympiakos ‒ ASVEL 77:68

Zenit ‒ Alba 81:83