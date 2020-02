Dragićeva Baskonia premagala Crveno zvezdo, Šiško ni dobil priložnosti pri Bayernu

Zoran Dragić je v 13 minutah k zmagi svoje ekipe prispeval tri točke in dva skoka. Najboljša sta bilaTornike Shengelia z 18 inShavon Shields s 15 točkami. Zmaga, deseta v sezoni, je baskovsko ekip začasno potisnila na 12. mesto lestvice. V obračunu ekip z dna lestvice pa je Bayern München v gosteh premagal Zenit St. Peterburg s 77:68 in se rešil zadnjega mesta. Žan Mark Šiškoni dobil priložnosti za nastop v dresu Bavarcev, izkazal se je Greg Monroe s 26 točkami.

Že v ponedeljek je madridski Real brez slovenskega Američana Anthonyja Randopha ugnal Panathinaikos s 96:78.

Na vrhu ostajajo Anadolu Efes, danes je z 99:86 premagal Albo, Real in Barcelona, ki je bila z 82:80 boljša od moskovske ekipe CSKA.



Izidi, 26. krog:

Real Madrid - Panathinaikos 96:78

CSKA Moskva - Barcelona 80:82

Zenit St. Peterburg - Bayern München 68:77

(Žan Mark Šiško ni igral za Bayern)

Alba Berlin -Anadolu Efes 86:99

Maccabi Tel Aviv - Olympiacos 71:70

Baskonia Vitoria - Crvena zvezda 71:56

(Zoran Dragić 12:58 minute, 3 točke, 2 skoka za Baskonio)