Barcelona slavila devetič v nizu, Šiško dosegel deset točk za Bayern

Efes je prepričljivo z 91:79 ugnal Olympiacos iz Pireja, Barcelona pa je šele v zadnji četrtini strla odpor münchenskega Bayerna, za katerega je slovenski košarkar Žan Mark Šiško dosegel 10 točk. Še tri minute in 15 sekund pred koncem je Bayern vodil s 77:69, nato pa je Nikola Mirotićdosegel dve trojki, bil uspešen pri skoku v napadu in temu dodal asistenco ter poskrbel za preobrat. Skupaj je dosegel kar 28 točk in osem skokov. Katalonski košarkarji so zmagali devetič zapored. Že v četrtek je Real brez poškodovanega Anthonyja Randolpha ugnal Asvel Villeurbanne z 87:78. Baskonija pa je brez Zorana Dragićapremagala berlinsko Albo s 73:72.

Četrto in peto mesto na lestvici s po 19 zmagami si delita moskovski CSKA in Maccabi iz Tel Aviva. Rusi so v četrtek z 99:67 zmagali na gostovanju pri atenskem Panathinaikosu. Spodrsnilo pa je Maccabiju, ki ga je v Beogradu z 92:76 nadigrala Crvena zvezda.



Izidi, 28. krog:

Himki Moskva - Fenerbahče Istanbul 82:68 (26:18, 41:40, 64:54)

Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pirej 91:79 (29:24, 51:41, 72:55)

Crvena zvezda Beograd- Maccabi Tel Aviv 92:76 (27:20, 49:43, 79:58)

Barcelona - Bayern München 83:80 (21:21, 42:41, 57:68)

(Žan Mark Šiško 10 točk, 2 skoka, 3 podaje za Bayern)

Baskonia Vitoria - Alba Berlin 73:72 (15:15, 29:39, 48:59)

Zenit Sankt Peterburg - Žalgiris Kaunas 76:75 (12:27, 37:41, 47:53; 66:66) podaljšek

Panathinaikos Atene - CSKA Moskva 66:97 (22:32, 38:48, 51:65)

Real Madrid- Asvel Villeurbanne 87:78 (14:20, 39:38, 67:63)

(Anthony Randolph zaradi poškodbe za Real ni igral)

Valencia - Armani Milano 81:83 (12:19, 28:36, 48:48; 65:65) podaljšek