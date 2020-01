Evroliga: Anadalu Efes slavil v Madridu, Žalgiris ugnal Albo

Anadolu se je z 18. zmago še utrdil na mestu vodilnega v Evroligi. Turkom sledita Real Madrid in CSKA iz Moskve, ki imata tri zmage manj. 15 zmag ima tudi Barcelona, medtem ko je peti Maccabi trenutno pri 14. Zanimivo bo v borbi za sedmo in osmo mesto, ki še prinašata nadaljevanje sezone. Valencio, Milano, Fenerbahče, Crveno zvezdo in Khimki ločuje zgolj ena zmaga.