Bayern na gostovanju presenetil še Anadolu Efes

Anadolu Efes, najboljša ekipa rednega dela odpovedane sezone 2019/20, je postal nova "žrtev" Bayerna, ki pod taktirko Andree Trinchierija za zdaj preseneča kot po tekočem traku. Tokrat so v zadnji četrtini nadoknadili dvomestni zaostanek in na koncu vknjižili že sedmo zmago (tretjo zaporedno) v novi evropski sezoni. Wade Baldwin je bil prvi strelec Bavarcev s 15 točkami in kar enajstimi podajami, s čimer je izboljšal svoj najboljši dosežek v karieri, Jalen Reynolds pa je večji del svojih 14 točk dosegel v ključnih minutah obračuna v zadnji četrtini, ko je najprej izenačil, nato pa zadel tudi za vodstvo rdečih.

Z metom za tri točke je Reynolds izenačil na 70:70, potem ko so Nemci že zaostajali z 52:62, nato pa je z metom "na horuk" minuto pred koncem poskrbel za popoln preobrat in vodstvo z 72:70. Shane Larkin je 17 sekund pred koncem zadel le en prosti met, nato pa je Reynolds zabil žogo skozi obroč. Vasilije Micić ob zvoku sirene ni zadel in ni uspel preprečiti četrtega poraza na osmih tekmah. Tibor Pleiss je bil sicer prvi strelec večera z 18 točkami, Larkin pa se je ustavil pri 12 točkah in sedmih podajah. Žan Mark Šiškoje Bayernu do zmage pomagal s štirimi točkami v dobrih 15 minutah igre.

Nesojeni selektor slovenske članske reprezentance Dimitrios Itoudisse je razveselil povratka zvezdnika Mika Jamesain prigarane zmage njegovega CSKA iz Moskve na gostovanju pri Žalgirisu (87:78). Žalgiris se je v zadnji četrtini vrnil v igro za zmago in minuto pred koncem zaostajal le za točko, nato pa je James s svojo četrto trojko pokopal vse upe Litovcev. Dosegel je kar 27 točk, od tega osem v zadnji minuti, ko zeleni sploh niso uspeli zadeti. Will Clyburn je pristavil 13 točk in tudi sam zadel pomemben met za tri točke v zadnjih minutah, Darrun Hilliard je bil tretji strelec CSKA z 12 točkami. Marius Grigonis, najkoristnejši igralec oktobra, je bil z 19 točkami spet prvi strelec Žalgirisa, Thomas Walkup pa jih je zmogel okroglih deset.

Izidi 9. kroga rednega dela Evrolige:

Anadolu Efes ‒ Bayern 71:74

(Žan Mark Šiško 4 točke in 1 izgubljena žoga v 15:14 za Bayern.)

Žalgiris ‒ CSKA Moskva 78:87

Zenit ‒ Himki Moscow Region 83:88