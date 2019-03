Napeti tekmi s srečnim koncem za favorizirana CSKA in Fenerbahče

Moskovski CSKA je na tesen poraz v prejšnjem krogu proti Panathinaikosu uspešno odgovoril v še eni napeti končnici tekme rednega dela Evrolige, kjer pa so imeli več sreče in znanja proti carigrajskemu Anadoluju Efesu tokrat Moskovčani. To je bila 21. zmaga v sezoni za varovance Dimitriosa Itoudisa, ki pa je bila trdo prigarana. Efes se je v domači dvorani do konca upiral rdečim, ki jih je s prodorom slabi dve sekundi pred koncem z odločilnim košem odrešil šele Cory Higgins. Turki so imeli na voljo še en napad in 1,9 sekunde na semaforju, toda Will Clyburn je hitro pokvaril načrte Rodrigueju Beauboisu in odločil tekmo. Higgins je v vrstah gostov zbral 19 točk in pet podaj, v domačih vrstah pa je z najboljšim dosežkom sezone (19 točk) blestel Bryant Dunston, ki je prispeval še osem skokov in podaji. Z zmago so Rusi na tretjem mestu ohranili pritisk nad drugouvrščenim branilcem evropskega naslova Real Madridom.