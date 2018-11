Barcelona po podaljšku do zmage v Kaunasu, Efes odpihnil PAO

Pred tekmo z Barcelono v Kaunasu so se pri litovskem Žalgirisu pred prvim sodniškim metom zahvalili članu gostujoče ekipeKevinu Pangosu. Košarkar slovenskih korenin je bil deležen glasnega aplavza po tem, ko se je po dveh uspešnih sezonah, ki so vključevale tudi preboj na zaključni turnir, vrnil v nekoč domače mesto. A na parketu časa za prijateljevanje ni bilo, gledalci pa so videli izjemno tekmo, ki jo je odločil šele podaljšek.

Barcelona je tretjo četrtino sicer sklenila z desetimi točkami naskoka, prednost je narasla tudi do 13 točk, a so Katalonci na koncu trepetali celo za podaljšek. Zeleni so svoj zadnji poskus za dve točki pri izidu 76:76 zgrešili, metal je Brandon Davies, nato pa so Katalonci delo dokončali v podaljšku. Kyle Kuric se je izkazal s 15 točkami, vse so bile trojke (5/6), medtem ko je Ante Tomić prispeval 14 točk in pet skokov. V domačih vrstah Aaron White in Nate Wolters z 21 oziroma 19 točkami nista uspela preprečiti poraza. Jaka Blažičje enajstim točkam dodal tri skoke in podajo v nekaj manj kot 19 minutah na parketu.

Anadolu Efes je v domačem Carigradu zlahka prišel do pete zmage v sezoni. Panathinaikos je bil v dvorani Sinana Erdema nemočen, četudi je domači klub tekmo odigral brez organizatorja igre Shana Larkina. Že od prve minute domačini gostom iz sosednje Turčije niso dali dihati in pobegnili na dvoštevilčno prednost (15:5). Ko sta z razdalje začela zadevati še Rodrigue Beauboisin Krunoslav Simon, je naskok do konca polčasa narasel že na težko ulovljivih 16 točk (44:28). Zeleni so se uspeli približati na vsega deset točk v tretji četrtini, a je bilo to vse, kar so zmogli s povsem nerazpoloženim zvezdnikom Keithom Langfordom, ki je ostal celo brez točke. Beaubois je bil prvi strelec tekme z 19 točkami, Adrien Moerman pa jih je prispeval 17.

Izidi 7. kroga rednega dela Evrolige:

Žalgiris ‒ Barcelona85:88* (18:23, 16:16, 16:21, 26:16, 9:12)

(Jaka Blažič 11 točk, 3 skoki in podaja v 18:42 za Barcelono.)

* - po podaljšku

Anadolu Efes ‒ Panathinaikos 78:62

Real Madrid ‒ Himki Moscow Region 79:74 (19:12, 22:23, 15:20, 23:19)

(Anthony Randolph 9 točk, 5 skokov in 4 podaje v 18:38 za Real, Klemen Prepelič brez točke v 1:13 za Real.)

Budućnost VOLI ‒ Kirolbet Baskonia 99:84

(Alen Omić 2 točki, 1 podaja in 1 blokada v 9:35 za Budućnost.)

Darušafaka Tefken ‒ AX Armani Exchange Olimpia 92:98

Olympiakos ‒ Fenerbahče 72:73

