Vincent Poirier in Johannes Voigtmann sta zaprla vse poti pod koš Baskonie, ki je v boju za končnico prišla do velike in predvsem nepričakovane zmage nad madridskim Realom. Po izenačenem prvem polčasu so Baski na začetku tretje četrtine ušli branilcem naslova, ki tokrat niso mogli računati na Facunda Campazza , Walterja Tavaresa , Gabriela Decka in Felipeja Reyesa . Pomanjkanje centimetrov je bilo vidno od prve minute, še posebej takrat, ko je povratnik po poškodbi Ognjen Kuzmić hitro zapadel v težave z osebnimi napakami.

Poirier se je izkazal z 19 točkami in kar 16 skoki, Voigtmann pa s 13 točkami in 12 skoki. Prvi strelec tekme je bil Luca Vildoza (20), Trey Thompkins je v vrstah Reala dosegel 17 točk. Ob polčasu je bil izid 39:36, nato pa je domačim uspel morda celo odločilen niz 11:2, ki je zadostoval za naskok s 64:53. pred zadnjo četrtino. Madridčani so se sicer približali na 75:72, a kaj več Klemenu Prepeliču, Anthonyju Randolphuin soigralcem ni uspelo. To je bila 15. zmaga v sezoni za domače, ki so ubranili šesto mesto, tretji Real je izgubil sedmič ob 21 zmagah. Prepelič je tokrat dobil precej zajetno minutažo in v dobrih 17 minutah dosegel devet točk in jim dodal še tri podaje in skok. Povsem je zatajil Randolph, ki je po nekaj odličnih predstavah v tej evropski sezoni tokrat ostal brez točke in vknjižil vsega en skok v slabih desetih minutah na parketu.

Med strelci boste po tekmi 28. kroga zaman iskali tudi Alena Omića, ki se ni preveč izkazal ob porazu milanske Olimpie s Panathinaikosom (83:95). Grki so Italijanom ubežali po izenačenem prvem polčasu in na koncu visoko slavili ter so še naprej povsem v igri za preboj v končnico. Omić je odigral slabih deset minut in v statistiko bo ostalo zapisanih njegovih pet skokov in podaja. Nick Calathes je bil sicer prvo ime obračuna s 27 točkami, podelil je še 14 podaj in vknjižil še osem skokov za izjemen statistični indeks (39). To je bila že šesta zaporedna zmaga za atenske zelene, ki je imela tokrat dvojno vrednost – PAO (15-13) ima zdaj poleg večjega števila zmag tudi boljši medsebojni izkupiček v primerjavi z Milančani (14-14), ki se z njimi borijo za končnico.

Maccabi in Žalgiris prav tako še upata

Telavivski Maccabi je v prvi četrtini že zaostajal za dvomestno število točk, a se vrnil med žive proti Himkiju in na koncu slavil pomembno zmago v lovu na končnico. To je bila 13. zmaga za Izraelce ob 15 porazih, medtem ko so Rusi z izkupičkom 9-19 že "odpisani". Dve minuti pred koncem tekme je bilo sicer še 69:71 za goste, toda Scottie Wilbekin in Jeremy Pargo sta zadela pomembna meta za prednost 76:69, po kateri se domačini niso več pobrali. Prva strelca tekme sta bila domačin Aleksej Švedin gostujoči košarkar Michael Roll(17 točk), v zmagoviti ekipi sta se izkazala še Johnny O'Bryant (16 točk in 11 skokov) in Angelo Caloairo(13 točk in 9 skokov).

Žalgiris je odločen lov na zadnje vozovnice, ki prinašajo letošnje igranje v končnici, nadaljeval z zanesljivo domačo zmago nad Darušafako (94:67). Litovci so pod taktirko legendarnega Šarunasa Jasikevičiusa sicer močno zaostali za lanskimi dosežki, ko so se prebili tudi na zaključni turnir, a bodo morali v zadnjih dveh krogih čakati na spodrsljaja sosedov z lestvice. Identičen izkupiček kot litovski zeleni (13-15) ima zdaj tudi Maccabi. Brandon Davies je bil spet prvi strelec svoje ekipe, v 19 minutah jih je prispeval 13, Deon Thompson, Nate Wolters in Arturas Milaknis pa so jih vsi dosegli po 12. Darušafaka, ki nima več možnosti v boju za končnico, se ni preveč upirala, je pa Jeremy Evans 14 točkam dodal še pet skokov.

Izidi 28. kroga rednega dela Evrolige:

AX Armani Exchange Olimpia ‒ Panathinaikos OPAP 83:95

(Alen Omić 0 točk, 5 skokov, 1 podaja in 1 izgubljena žoga v v 09:38 za Olimpio.)

KIROLBET Baskonia ‒ Real Madrid 86:76

(Klemen Prepelič 9 točk, 3 podaje, 1 skok, 1 ukradena in 2 izgubljeni žogi v 17:30 za Real, Anthony Randolph 0 točk in 1 skok v 09:53 za Real.)

Žalgiris Kaunas ‒ Darušafaka 94:67

Himki Moscow Region ‒ Maccabi FOX Tel Aviv 71:76