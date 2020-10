Evroliga: Crvena zvezda do visoke zmage, Olympiakosu večni derbi

Košarkarji Crvene zvezde so na svoji drugi tekmi v novi sezoni Evrolige prišli do prve zmage. V Beogradu so brez večjih težav ugnali Baskonio z 90:73. Zoran Dragić se pri gostih v statistiko ni vpisal. Olympiakos je dobil vroči grški derbi s Panathinaikosom, nemški med Albo in Bayernom pa je tudi s pomočjo Žana Marka Šiška pripadel slednjim.

icon-expand Jordan Loyd (Crvena zvezda) je bil nerešljiva uganka za košarkarje Baskonie. FOTO: Twitter Pri zmagi Crvene zvezde je blestel Američan Jordan Loyd, ki je v dobrih 25 minutah dosegel kar 30 točk. 16 jih je dodal še lani član Cedevite Olimpije Marko Simonović. Na koncu so domačini slavili s 17 točkami razlike, odločila pa je tretja četrtina, ki so jo dobili z 29:18. Pri Špancih je dve minuti za igro dobil Zoran Dragić, ki pa se v statistiko ni vpisal. V Berlinu je potekal nemški derbi med domačo Albo in Bayernom iz Münchna. Na koncu so se veselili gostje, pri katerih je nekdanji član Kopra PrimorskeŽan Mark Šiško dosegel šest točk, dva skoka in dve asistenci. Igral je nekaj več kot 17 minut. Največ pozornosti pa je bilo uperjene v pirejski derbi med Panathinaikosom in Olympiakosom. Na krilih Georgiosa Printezisa(17 točk) so ga dobili rdeče-beli. Bilo je 71:78. Prav tako v petek je Zenit doma premagal Barcelono s 74:70, Olimpia iz Milana pa je bila s 87:73 boljša od francoskega Asvela. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Evroliga, 9. oktober, izidi: Zenit St Peterburg- Barcelona74:70

Crvena zvezda - Baskonia Vitoria 90:73

(Zoran Dragić 1:52, brez točk, podaj in skokov za Baskonio)

Alba Berlin -Bayern München 72:90

(Žan Mark Šiško 17:27, 6 točk, 2 skoka, 2 podaji)

Panathinaikos Atene - Olympiacos Pirej 71:78

Armani Milano - Asvel Villeurbanne 87:73

Himki Moskva - Žalgiris Kaunas prestavljeno na 10.10.