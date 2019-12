CSKA z okroglo stotico odpravil Crveno zvezdo

Košarkarji v Evroligi so že v torek odigrali večino tekem 14. kroga. Madridski Real z Američanom s slovenskim potnim listom Anthonyjem Randolphom je premagal milansko Olimpio s 76:67. Randolph je k zmagi prispeval 16 točk. Na igrišču je preživel 31 minut, 16 točkam pa je dodal še sedem skokov in dve podaji. Točko manj je za zmagovalce dosegel Jordan Mickey. Pri Milanu je bil najboljši strelec Vladimir Micov z 22 točkami. Z Realom sta na vrhu lestvice ostala poravnana Anadolu Efes in Barcelona. Turki so v gosteh premagali Žalgiris (74:68), Katalonci pa pred svojimi navijači ASVEL (80:67).