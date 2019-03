Navarro pod strop Palau Blaugrane, za piko na i Barca dobila še en 'clasico'

Dres s št. 11 so želeli pod strop dvorane Palau Blaugrana dvigniti že novembra, a so pred takratnim "clasicom" slovesnost prestavili zaradi smrti Navarrovega očeta. Barca je do sedaj "upokojila" le štiri drese: Juana Antonia San Epifania, Nacha Solozabala, Andresa Jimeneza in Roberta Duenasa.

A z nekaj zgrešenimi meti z razdalje je Realov nalet hitro zvodenel, Heurtlov met z razdalje za 67:54 pa se je izkazal za ključnega, čeprav so se aktualni španski in evropski prvaki še približali na pet točk (75:70). Katalonci so se s 15. zmago na petem mestu izenačili z Anadolu Efesom, medtem ko je Real z izkupičkom 18-6 ostal tretji. Jaka Blažič ni igral, Klemen Prepelič se v dobrih treh minutah ni vpisal v statistiko, je pa bil zato Randolph blizu dvojnemu dvojčku z 12 točkami in devetimi skoki. Prvi strelec Reala je bil Rudy Fernandez (15).

A tokrat je bilo bolj kot v znamenju sodnikov dogajanje v znamenju legende, Juana Carlosa Navarra , čigar dres so ob prisotnosti kolegov, ki jih je v katalonskem dresu doletela enaka čast, dvignili pod strop dvorane. Navarro je tudi nagovoril zbrane in nato so njegovi nasledniki na parketu prikazali predstavo, vredno "La Bombe". Heurtel je dosegel 17 točk in jim dodal še deset podaj, Tomić pa je zablestel z 22 točkami in 13 skoki.

Ante Tomić in Thomas Heurtel sta z dvojnima dvojčkoma izdatno pomagala Barceloni, ki je v domači dvorani Palau Blaugrana dosegla novo zmago nad madridskim Realom pod taktirko Svetislava Pešića . Ekipa 69-letnega Novosadčana je bila za kraljevi klub usodna že v lanskem pokalnem finalu, veliko prahu pa je dvignil tudi letošnji pokalni "clasico" sredi februarja, ko je Barcelona po do sedaj še nevideni reviji sodniških napak (v korist in škodo obeh ekip) dvignila trofejo sredi Madrida.

CSKA slavil v Pireju, Bayern do pomembnih točk v Podgorici

S šestimi igralci, ki so dosegli deset ali več točk, moskovski CSKA ni imel velikih težav s še enim rednim udeležencem zaključnih turnirjev Olympiakosom, ki se je znašel v hudih škripcih v letošnjem boju za mesta, ki vodijo v končnico (81:97). To je bila že peta zaporedna "ničla" za pirejsko moštvo, dvakratni prvaki Evrolige so bili sicer blizu do zaključka tretje četrtine, ko je bil izid še 63:63, nato pa je Kyle Hines dosegel 11 od svojih 15 točk v sedmih minutah in odlepil Moskovčane na varnih 82:70 po vsega nekaj minutah zadnje četrtine. Olympiakos je v obrambi povsem razpadel in z nizom 0:9 je CSKA vodil že za 19 (89:70). Cory Higgins je bil prvi strelec ekipe z 18 točkami, medtem ko jih je Zach LeDay dosegel 21 in dodal še devet skokov. Vassilis Spanoulis (14 točk in sedem podaj) ni uspel zajeziti ruskega naleta, v gostujočih vrstah se je z dvojnim dvojčkom (15 točk, 12 podaj) izkazal Sergio Rodriguez.

Z odličnim drugim polčasom je Bayern na gostovanju v Podgorici prišel do pomembne zmage nad Budućnostjo (89:75). Bavarci so z izkupičkom 12-12 še dodatno začinili bitko za končnico, potem ko so tekmo dobro začeli in povedli s 25:17, nato pa so Črnogorci z nizom 11:0 obrnili obračun na glavo. A Bayern je v tretji četrtini spet prešel v vodstvo in ko je moštvo, ki ga vodi nekdanji trener Budućnosti Dejan Radonjić, povedlo za deset (61:51), se domači niso več resneje približali. Vladimir Lučićje 18 točkam dodal sedem skokov v gostujočih vrstah, Danilo Barthel je dosegel 16, Derrick Williams pa devet točk in sedem podaj. Prvi strelec je bil sicer član domače ekipe Edwin Jackson (19 točk ob metu za tri točke 5/7).

Bertans uradno zapustil Milano

Milanska Olimpia je v petek potrdila odhod Dairisa Bertansa, ki se odpravlja v vrste New Orleans Pelicansov. Olimpia in Bertans sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, 29-letnega latvijskega košarkarja na drugi strani luže že čaka brat in nekdanji član ljubljanske Olimpije Davis Bertans, član San Antonio Spursov.

"Želim se zahvaliti Olimpii, ki mi je ponudila priložnost za uresničitev sanj, ki sem jih lovil vse od otroških let. Ne morem niti začeti opisovati ponosa, ki sem ga čutil v dveh letih, ki sem jih preživel v klubu s takšno zgodovinsko težo. Vsi ljudje, ki sem jih v teh dveh letih srečal, so zame družina. Upam, da bom nekega dne spet nosil sijajen Olimpiin dres,"je bil v uradni izjavi zadovoljen Bertans, ki je v dveh sezonah v mestu mode osvojil italijanski državni naslov in dva superpokala.

Izidi 24. kroga rednega dela Evrolige:

Barcelona Lassa ‒ Real Madrid 77:70

(Jaka Blažič ni igral za Barcelono, Anthony Randolph 12 točk, 9 skokov, 2 podaji, 1 blokada in 1 izgubljena žoga v 30:52 za Real, Klemen Prepelič 0 točk v 03:34 za Real.)

Olympiakos ‒ CSKA Moskva 81:97

Budućnost VOLI ‒ Bayern 75:89

