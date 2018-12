Moskovski derbi dobil CSKA, Olympiakos v končnici opravil z Efesom

Olympiakos je z zmago nad Anadolu Efesom prišel do sedmega polnega paketa točk v aktualni evroligaški sezoni in se Turkom, ki imajo zmago več, približal na lestvici. Dvoboj četrtih in petih se je razplamtel v drugem polčasu, v končnici pa so več sreče in znanja prikazali Grki. Takrat je blestel predvsem Axel Toupane, ki je obračun sklenil z 19 točkami, francoski krilni košarkar pa je v obrambi opravil tudi veliko dela v dvoboju z Vasilijem Micićem, ki je s 24 točkami vseeno postavil rekord kariere in podelil še šest podaj.

Pirejsko moštvo je obračun odločno začelo, nato pa sta Micić in Shane Larkin v drugi četrtini prebudila Efes, ki je zaostajal že za 15 točk (8:23). Sredi zadnje četrtine je kazalo na gostujočo zmago (66:73), a so se rdeče-beli še pravočasno odzvali z nizom 8:0, ko so zadeli Vassilis Spanoulis, Giorgos Printezis in Toupane. Slednji je prispeval še nekaj ključnih košev, Janis Strelnieks pa je po kombinaciji z Zachom LeDayem zadel še dva prosta meta za neulovljivih 85:80. Blestel je tudi Nikola Milutinov, ki je 15 točkam dodal devet skokov za najvišji statistični indeks ekipe (24). Printezis je poleg desetih točk prispeval še enajst skokov.

Moskovski derbi je bil izenačen le do polčasa, nato je favorizirani CSKA v domači dvorani vzel stvari v svoje roke in po hitrem postopku opravil s Himkijem (88:74). Ob jubilejni deseti zmagi CSKA je poseben trenutek dočakal francoski reprezentant Nando De Colo, ki je v šele peti sezoni pri moskovskem velikanu že postal drugi najboljši strelec v klubski zgodovini. Tokrat je branilec prispeval deset točk, s katerimi je presegel dosežek Viktor Hrjape (2160 točk), medtem ko nesporni "kralj2 strelcev pri CSKA ostaja J. R. Holden(5393). Večji del prednosti so si domači, ki so ob polčasu sicer že vodili z 49:40, nabrali v tretji četrtini, gostom pa v boju za peto zmago v sezoni ni pomagalo niti 16 točk Stefana Markovića in 15 točk Malcolma Thomasa.

Izidi 12. kroga rednega dela sezone Evrolige:

CSKA Moskva ‒ Himki Moscow Region 88:74

Olympiakos ‒ Anadolu Efes 88:81